Salió de su casa para ir a visitar a su hijo por navidad

Cuando pensaban pasar una navidad tranquila visitando a los seres queridos, una familia vive en carne propia lo que es sufrir la desaparición de una persona. La señora Marleny Bosmediano López (43), denunció que su mamá Susana López Flores, de 73 años de edad, está como no habida desde el domingo por la tarde.

Según indica la preocupada hija, el 25 de diciembre aproximadamente a la 1 de la tarde, su papá Julio Bosmediano salió de su casa ubicada en calle 07 de Junio Mz. E Lote 24, distrito de San Juan Bautista, a espaldas de la urbanización Juan Pablo II, con la finalidad de ir a visitar a su hijo.

“Pero mi padre no se dio cuenta que mi mamá salió detrás de él. Al hacer las averiguaciones entre los vecinos, estos nos dijeron que no la vieron y al comunicarme con mi hermano, me dijo que nunca llegó a su casa.

Lastimosamente mi mamita tiende a olvidarse de las cosas. Estamos muy preocupados, no la hallamos desde el domingo por eso llegamos el lunes en la mañana para hacer la denuncia. Ojalá pueda estar en buenas manos y dé aviso a la policía”, indica Marleny Bosmediano.

Cualquier información sobre la ubicación de la señora Susana López Flores, dar aviso de manera inmediata en el Departamento de Trata de Personas y Personas Desaparecidas de la Divincri, sito en calle Fitzcarrald 158. (Gonzalo López)