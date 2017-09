Virgilio Roque Lázaro tiene en la actualidad 83 años

En los años 70’ laboraba en una obra en el aeropuerto Secada Vignetta.

Una familia se encuentra en la búsqueda de uno de sus miembros que los dejó hace 45 años. Cuatro hijos y la señora Paulina Florencia Erique de Roque (80), decidieron conocer la verdad de los hechos y saber qué fue de la vida de Virgilio Roque Lázaro, que en la actualidad debe tener 83 años de edad.

El señor Edi Roque llegó el 18 de setiembre a Iquitos procedente de Lima, junto a su anciana mamá, en busca de su padre, que salió de su natal Lima para trabajar en una obra en el aeropuerto Secada Vignetta de nuestra ciudad.

“Él es albañil y carpintero, fue traído junto a un grupo de personas para trabajar en el aeropuerto, la obra duró más o menos 6 años. Todo ese tiempo él vivía acá, me escribía una carta mensual y me enviaba dinero. Pero cuando terminó la obra no volvió a escribirme más y no supimos nada de su persona.

Solo me quedaba pensar que ya me volverá a escribir o ya volverá a Lima, más que tenía sus hijos chiquitos pero eso no ocurrió y perdió la comunicación por completo. Ahora queremos saber qué es lo que pasó con él, si ha fallecido o quizá tenga familia o hijos acá también que nos apoyen para estar tranquilos”, indicó la señora Paulina Erique.

Por su parte, el hijo mayor explicó que solo él se acuerda de su padre pues cuando lo vio por última vez en Lima tenía 9 años.

“El motivo por lo cual no lo buscamos antes era por cuestiones económicas y la distancia, para venir a Iquitos hemos tenido una reunión de hermanos y decidimos buscar a nuestro padre, saber qué fue de él. Hicimos una bolsa para poder comprar los pasajes y tener un alojamiento.

Acá en Iquitos hemos ido al Reniec y a las comisarías. Desafortunadamente no obtenemos resultados positivos, algunos de sus amigos de esa época ya han fallecido y no sabemos nada más, lo único que tenemos es que en sus datos generales figura solamente que vive en Punchana, más no aparece la dirección.

Tenemos una foto antigua de él y esperamos que por ese medio nos puedan dar razón. Pueden llamar al 982 11 9973; o al teléfono fijo 01-7282535”, indicó el señor Edi Roque.

En todo caso, también lo pueden hacer en el Departamento de Personas Desaparecidas de la Divincri, sito en calle Fitzcarrald 158. (Gonzalo López)