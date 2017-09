Declaró el dirigente Pedro Castillo, quien llegó a Iquitos para recoger sugerencias de las bases de Loreto.

El conocido dirigente del magisterio a nivel nacional, llegó a Iquitos ayer al mediodía para reunirse con las cabezas de las bases a fin de recoger toda la problemática educativa regional, la misma que complementará al grueso de todo el país y que serán analizadas en la asamblea del próximo 23 de setiembre en la ciudad de Lima.

“A diferencia de otras medidas de lucha, los maestros en cualquier rincón que estemos, debemos hacer respetar nuestros derechos, los derechos no se negocian y a una medida no se puede claudicar. Hay que reivindicar a los maestros y a la educación, la reforma educativa debe hacerse desde los maestros y en eso estamos”, fueron las primeras palabras de Castillo, desde el colegio 60024 ubicado en el distrito de San Juan.

¿Qué harán ante la amenaza del gobierno respecto a que los descuentos a los maestros que acataron la huelga se deben hacer sí o sí?

-Esas son las últimas medidas del gobierno en aras de querer tumbarse la unidad del magisterio. Pero el magisterio más bien se ha consolidado como producto de la última huelga y en base a esa unión nosotros vamos a tumbar ese decreto inconstitucional.

Desgraciadamente el gobierno tiene que agarrarse de la parte más vulnerable, más sensible que es la parte económica del maestro sin pensar que eso está afectando a su familia, a sus hijos y la comunidad porque son deudores en bancos y la parte privada. No vamos a dejar que eso camine toda vez que los mismos directores ya han sustentado ante el ministerio de educación el cronograma de recupero. No descartamos una medida inmediata, por lo cual estamos convocando a una asamblea nacional.

La respuesta la vamos hacer de inmediato por las medidas que están tomando con represalias contra el magisterio que lucha por sus derechos. El gobierno está amenazando, provocando y quitando el pan a los hijos de los maestros por eso se hará una consulta a las bases a través de la asamblea nacional del sábado 23 de setiembre y las bases determinarán.

No descartamos un paro de 48 horas y uno próximo de 72 horas, entendiendo que los maestros ya hemos cumplido con el compromiso de hacer llegar el cronograma de recuperación y el gobierno a la fecha está sordo, mudo y ciego.

¿Usted como profesor qué concepto tiene de sendero luminoso?

-Sendero luminoso es una lacra social en el país al que hay que erradicar, estas cosas deben purgar una condena y sancionarse por donde corresponda.