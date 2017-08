Pertenecen a la zona de influencia del ACR Maijuna Kichwa

Con la finalidad de no generar conflictos y discrepancias entre las comunidades sobre el uso del recurso pesca, seis comunidades Kichwa: “Vencedores del Zapote”, “Nueva Unión”, “Nueva Floresta”, “San Francisco de Pinsha”, “Cerro de Pasco”, “Nueva Antioquia”, firmaron un acuerdo intercomunal de pesca

Estos acuerdos intercomunales serán las reglas, normas, deberes y derechos que las comunidades firmantes deberán cumplir en sus cuerpos de aguas. Dicho evento tuvo lugar en la comunidad nativa Vencedores del Zapote, comunidad que viene implementando un Comité Local de Vigilancia Pesquera Artesanal con participación de la Dirección Regional de la Producción de Loreto-DIREPRO-L, la Jefatura del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa-JACR-MK, la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela- FECONAMNCUA y el apoyo técnico de Naturaleza y Cultura Internacional-NCI.

Uno de los objetivos principales es el uso sostenible del recurso pesca sin generar discrepancias entre las comunidades vecinas. El acuerdo permite el uso de mallas de 3 ½ pulgadas por arriba en época de verano y mallas de 2 ½ pulgadas en época de creciente, prohíbe la pesca con tóxicos como barbasco, catahua, huaca y otros, respetar las tallas míninas de doncellas, paco, gamitana y tigre zúngaro, respetar la época de veda del paiche; uno de los acuerdos de mayor importancia que las comunidades firmantes tomaron, fue de respetar la época reproductiva de todas las especies de peces, durante los meses de octubre a noviembre, ya que estos meses muchas comunidades vecinas y pescadores foráneos realizan pesca irresponsable.

Las comunidades firmantes decidieron que a los pescadores foráneos de Mazán e Iquitos, la pesca estará permitido siempre y cuando cuenten con permiso de pesca vigente y que no se encuentren haciendo malas prácticas. Los vigilantes pesqueros y autoridades comunales deberán asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas y el cumplimiento del acuerdo intercomunal; complementariamente, el COLOVIPA de la comunidad nativa Vencedores del Zapote y las comunidades involucradas coordinarán con la DIREPRO y la Jefatura del ACR operativos inopinados en el caso de que se encuentren pescadores foráneos realizando malas prácticas y no cumplan con los acuerdos firmados. (MIPR)