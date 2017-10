En el km 3 de la carretera Iquitos-Nauta.

El despacho de la Segunda Fiscalía de Prevención del delito de Turno a cargo del Dr. Samuel Eduardo Reyna Guzmán en su calidad de Fiscal encargado del referido despacho fiscal, ha realizado conjuntamente con la Policía de carretera un operativo inopinado en las inmediaciones de la Carretera Iquitos-Nauta km. 3.5, distrito de San Juan Bautista con la finalidad de hacer cumplir con las normativas vigentes de tránsito y consiguientemente prevenir la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Pública, Seguridad Vial y Control de Identidad.

Los efectivos policiales realizaron el respectivo registro de control de las personas que se encontraban en los interiores de los vehículos interprovinciales de Iquitos-Nauta o viceversa entre ellos: colectivos, taxis, combis, camiones y motocarros, lo cual tuvieron conexión con la Base de datos de requisitorias para verificar si cuentan o no los pasajeros con requisa.

Asimismo el Dr. Samuel Reyna comunicó a la población de la provincia de Maynas que este despacho de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Loreto seguirá realizando estos tipos de operativos en conjunto con la PNP con la finalidad de prevenir hechos ilícitos penales y garantizar la seguridad pública y vial de los ciudadanos, por lo que exhorta a la población de Maynas cumplir con tener en regla los documentos necesarios para poder circular sin problema alguno por la carretera y por la misma ciudad y también precisa en caso de tomar bebidas alcohólicas no conducir.

(C. Ampuero)