En AH Bello Horizonte de San Juan Bautista

Según el Catastro Comercial de Sedaloreto, el Sector 23 se ubica en el AH Bello Horizonte del distrito de San Juan Bautista, área de influencia del R-9, lugar donde se reiniciará la campaña “Sedaloreto en tu Casa” cuyo punto de concentración será entre las calles Progreso/San Martín, donde se implementará una oficina itinerante con todos los equipos, materiales y herramientas necesarias para desarrollar un efectivo trabajo de campo, consistente en ir de casa por casa, manzana por manzana verificando la calidad del servicio y la situación comercial de clientes y usuarios del agua potable.

Cabe precisar estas acciones reforzadas son en parte la nueva política de trabajo del Organismo Técnico de Apoyo a los Servicios de Saneamiento. “Sedaloreto en tu casa” es un programa donde el personal técnico de comercialización y operacional revisará, corregirá y solucionará las fugas, desperdicios, incluso podrán formalizarse en caso de ser clandestino o ilegal, podrá hacer el pago de sus recibos hasta con negociaciones, el propósito es servirle mejor y evitar la incomodidad que origina la falta de agua o la restricción del vital elemento.

Este trabajo en equipo tiene la importancia de acercarse más a nuestros clientes, e ir persuadiendo, orientando y alcanzando información para el cambio de actitudes y comportamientos frente a este vital servicio, así como tomar conciencia y darle el valor real, cuidar y no desperdiciar, porque su proceso de potabilización demanda muchos recursos que a Sedaloreto le cuesta poner en condiciones aptas para el consumo humano y de acuerdo a normas legales establecidas.

La atención será hoy viernes 18 de agosto desde las 7.00 am a 3.00 pm. Atendiendo reclamos, negociaciones, venta de conexiones nuevas, reparación de instalaciones y grifos, revisión de micro medidores entre otros, exhortamos a la población no dejar pasar esta oportunidad de mejorar su servicio y ser un cliente formal, recuerde que el clandestinaje es penado, el uso irracional es sancionado.

Con esta importante actividad se espera que los objetivos, metas y propósitos se cumplan de acuerdo a la proyección. “La Educación sanitaria es tarea de todos”. Evaluaremos e informaremos permanentemente los resultados, por cuanto cuidar el agua, no desperdiciarla, no contaminarla es muestra también de una buena educación cívica. “

Cuida el agua no la desperdicies… cuida el agua no la contamines”. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL