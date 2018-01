A pedido de propios vecinos

Erradicaremos a clandestinos, porque ellos consumen el agua que tú pagas.

Ante los reclamos de falta de agua y denuncias de los propios vecinos que hacen a través de diversos medios, nos impulsa más, a realizar operativos contra los informales, verdaderos hurtadores de agua potable, clandestinos por donde lo mires, ilegales que consumen el agua gratis a costa de los usuarios formales que sí pagan; contra ellos estamos ahora, dijo el Ing. Ever García Rodríguez, gerente general de Sedaloreto la mañana de ayer, luego de la intervención a Gastón Pinedo Chumbe de la calle 2 de Mayo Mz “F” Lote 10 en el AH Sol Naciente, distrito de Belén.

“Esta lucha contra el clandestinaje no va a parar, porque son ellos los causantes de la contaminación del agua potable, haciendo que caiga el líquido elemento con color, olor y otros sedimentos, poniendo en riesgo la salud y vida de la población que, en muchas oportunidades, pretenden hacer creer que de la planta sale agua no apta para el consumo humano, siendo esto imposible.

Por su parte, el CPC Gerardo Mondragón, jefe del Dpto. de Facturación y Cobranzas, que ejecutó la acción coercitiva con personal de la gerencia comercial, desarrolló este operativo contra el clandestinaje, gracias a informaciones de los propios vecinos, quienes se ven burlados porque ellos pagan lo que consumen estos ilegales que usan agua gratis; grande fue la sorpresa encontrar una pequeña planta procesadora de agua de mesa, encontrándose una tubería de ¾ conectada, todavía forrada o protegida por una de 2”.

Se procedió al levantamiento de la red clandestina, se notificó para cobrar el recupero que por ley corresponde hasta por doce meses, siendo esta una categoría industrial y dándole un plazo de 24 horas para regularizar su situación, pese a ello se hará la denuncia penal respectiva, porque la PNP realizó la constatación.

En la misma calle se encontró un predio con una piscina, al pedirle su recibo la propietaria manifestó no tener agua y se trataba de una morosa con deuda desde julio 2017, una vez descubierta, no le quedó otra que reconocer su falta, y al instante fue a regularizar su situación comercial.