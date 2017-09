Trabajos desarrollados en la calle Freyre, descubrieron el presunto delito.

Hasta la segunda fiscalía penal que despacha el Abog. Raúl Barrezueta, se hizo presente José Reátegui, asesor legal de la empresa Sedaloreto, para dar a conocer que la empresa Electro Oriente cuenta con una instalación de tubería para agua potable clandestina, lo que vendría afectando económicamente a la empresa responsable de brindar el servicio de agua en la ciudad.

Lo que desde el año de 1990 estaría generando un perjuicio grande ya que dicha distribución no contaría con el registro correspondiente, por lo que no aporta nada a Sedaloreto. Frente a la denuncia, la fiscalía acudió la semana que pasó ante Electro Oriente para realizar una inspección ocular; sin embargo, les respondieron que no había nadie en la gerencia que autorizase su inspección.

Mas en esa diligencia, Sedaloreto aprovechó para hacer un peritaje de control de calidad a efecto de determinar si la conexión existente distribuía agua potable al interior de la empresa energética, teniendo como resultado un tubo de 4 pulgadas de diámetro PVC, color gris, el mismo que distribuía agua potable con presencia de CLORO.

Siendo que dicha conexión se encuentra direccionada al interior de la empresa denunciada y estaba activa. Es decir, la tubería por donde pasa el agua con cloro estaba en total funcionamiento, distribuyendo agua potable. Como se conoce la empresa Sedaloreto es la única en la región que realiza la potabilización, comercialización y distribución del agua potable, cuya característica de uso comercial es el cloro.

Por lo que el fiscal Barrezueta Reyes, determinó iniciar investigación preliminar por 60 días contra la empresa y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. Barrezueta determinó una serie de diligencias, por lo que ayer nuevamente llegó hasta la empresa energética para hacer la inspección correspondiente.

“Se ha venido a verificar porque habría una tubería clandestina de donde la empresa consumiría agua sin contar con un registro en Sedaloreto. Hoy se verá si realmente están utilizando agua potable comercial sin cancelar, eso es materia de la presente investigación”, declaró brevemente Barrezueta.

Mientras que el jefe de relaciones públicas de la empresa energética, Charly Nájar, no quiso dar declaraciones a la prensa.