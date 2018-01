Construir ciudadanía desde la escuela en base al arte y la cultura

Un nuevo reto para el año 2018 se ha trazado la UGEL Nauta, romper esquemas tradicionales para crear innovaciones metodológicas y pedagógicas en la educación rural amazónica.

Así, en los próximos días estarán presentando la agenda cultural de impacto que permita apreciar lo valioso de su diversidad cultural desde la escuela con los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, así como maestros, padres de familia y sociedad, es hora de liderar y construir una nueva educación rural amazónica.

La tendencia educativa que va marcando el Gobierno Regional, la Dirección Regional de Educación con el currículo alterno, a trabajar madrugador, Loretano soy que pretende establecer aprendizajes en concordancias con fines y principios de la educación moderna de cara a su realidad y su entorno, especialmente de la gran riqueza y biodiversidad amazónica.

Si la educación a través del currículo nacional prioriza los valores y la educación ciudadana para poner en ejercicios sus deberes y derechos, así como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo, entonces ahí encaja lo que la Dirección de la UGEL-Nauta pretende hacer: Construir ciudadanía desde la escuela en base al arte y la cultura, “un cuerpo sin alma es un Zombi, un pueblo sin cultura no tiene futuro”, en ese orden de ideas es bueno señalar que la inversión social y cultural van de la mano porque articulan con las verdaderas necesidades educativas de nuestra zona.

La carretera Nauta-Iquitos o al revés, ha significado para los nautinos 100 años de espera para lograr su “desarrollo” el mismo que llegó y se fue a Iquitos.

La carretera Saramiriza-Nauta o Huambe-Zaramiriza, es el nuevo caballito de batalla de políticos que tienen la idea de hace 100 años que desean que esta vía pase por Nauta ¿para qué? Para destruir mi ciudad tranquila, segura y sin bullicio, y llegue el progreso y la delincuencia además de otros males endémicos?

El Petróleo, traerá progreso nos dijeron hace más de 40 años y solo nos dejó con hogares destruidos, hijos sin padres, enfermedades infecto contagiosas, depredación contaminación y muerte, pobreza!

En Iquitos con orgullo se muestra las construcciones de la época del caucho de su exquisitez y despilfarro de los europeos, pero no se enseña que esos diseños, esas paredes de fierro y cemento de tallados suntuosos están los miles de hombres mujeres y niños amazónicos víctimas de la ambición desmedida del invasor, ahí están los gritos de dolor y pedidos de auxilio de muchas etnias desaparecidas por obra y gracia del invasor, pero eso, no se le enseña a los alumnos.

En ese sentido, conscientes que es fundamental encontrar nuevos caminos para resolver los problemas educativos y sociales en niños y adolescentes, evitando se repitan suicidios masivos que dieran origen a películas de terror, el director de la UGEL-Nauta, su equipo jerárquico, especialistas y trabajadores están trabajando una interesante propuesta de: Mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en base a la política Regional de Educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación en concordancia al marco del currículo nacional y sobre los tres ejes; cultural, político y social.

(SVM/Diana López M.)