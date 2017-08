Médicos fueron escuchados por el gobierno central y el gobierno regional

Asesores del Ministerio de Salud se reunieron con cuerpos médicos y llegaron a acuerdos.

La Federación Médica Peruana Región Oriente ayer tomó la decisión de suspender la huelga en Loreto, luego que dialogaran el lunes con los asesores del Ministerio de Salud y el martes con el vicegobernador regional, doctor Portocarrero.

Es así que desde hoy los galenos vuelven a atender aunque no de manera normal debido a que las enfermeras todavía continúan en huelga y los técnicos están acatando un paro de 72 horas que culmina mañana.

“El lunes conversamos con los asesores del Ministerio de Salud que llegaron en un primer momento para ver la situación del hospital Regional que había recibido poco presupuesto para el servicio de hemodiálisis y otros servicios. Es así que aprovechando eso también pidieron reunirse con nosotros porque sabían que éramos una de las regiones que seguíamos en huelga.

Es así que nos reunimos con ellos y con los cuerpos médicos, donde les manifestamos cuál es la realidad de Loreto acerca de la lejanía, accesibilidad, canasta familiar y cuánto cuesta un análisis acá respecto a Lima. Ya estaban haciendo un tarifario diferenciado para lo que es hemodiálisis y consideraron que es pertinente hacerlo para todas las áreas.

Le explicamos también la necesidad de recursos humanos donde tenemos la brecha más amplia, y quedaron que averiguarán en el Minsa de qué manera se haga atractivo venir a Loreto a trabajar porque en la actualidad no lo es por ser caro y lejos.

Respecto al Bono Selva, le dijimos que en EsSalud sí se cobra y por qué no se le da a todos, incluso hay trabajadores de Diresa que ganaron un juicio y están cobrando. Bajo ese término, quedaron en viabilizar este tema.

Con respecto al tema del hospital Iquitos, indicaron que le pedirán al gobernador regional que se encuentra en Lima que firme de una vez para que se inicie la construcción y no se pierda tiempo porque ya hay 54 millones depositados.

Los asesores del Minsa se comprometieron a formar una mesa de trabajo acá en Loreto, que vendrán cada cuatro semanas para monitorizar que se estén ejecutando los acuerdos.

Este martes en la mañana recién pudimos reunirnos con el vicegobernador regional, y hemos hecho un acta de acuerdo en la cual nos comprometemos a suspender la huelga bajo la decisión de la asamblea, siempre y cuando el Gorel se comprometa a formar un comité técnico junto con nosotros para poder sustentar nuestra plataforma de lucha.

Además, en estos días el gobernador tendrá que exponer en el Gore Ejecutivo y ahí tendría que dar a conocer la situación de los médicos en Loreto y pedir que se dé viabilidad a nuestra plataforma de lucha.

En base a los acuerdos que hemos llegado con ellos, realizamos una asamblea extraordinaria en horas de la tarde y ahí se decidió suspender la huelga regional”, indicó la doctora Diana Mattos, presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente.

Para la anécdota quedará que ayer, cuando estaban a punto de firmar el acta de compromiso entre el vicegobernador y los médicos, se fue la energía eléctrica por lo que hoy se hará la firma respectiva.

(Gonzalo López)