Joven madre estaba triste porque sus hijos habían pasado navidad en Lima

Era la segunda oportunidad que intentaba quitarse la vida y finalmente lo consiguió. Hace tres meses había intentado hacer lo mismo, pero la presencia de una de sus vecinas lo impidió. Sin embargo, la madrugada del último domingo Mary Ríos Rengifo (31), tras haber bailado y libado licor por la fiesta de navidad, se subió a su tabladillo buscó una pretina, la puso alrededor de su cuello y se lanzó al vacío.

Del macabro hallazgo se percató su mejor amiga quien al ver que no salía de su casa fue en busca de ella, cuando ingresó a la rústica vivienda encontró a la mujer colgada de la viga de su casa sin vida. Para esta familia y los moradores de “Santa María” la navidad se había acabado con la muerte de Mary Ríos.

La madre de la suicida al enterarse de la pérdida de su hija, llegó a la ciudad de Iquitos procedente de Lima, la verdad que no podía creer lo que estaba pasando en medio de la celebración de la noche buena.

Según la progenitora, su hija habría tomada la fatal decisión de acabar con su vida debido a los constantes maltratos que recibía de su actual pareja y porque no nunca asimiló que sus tres menores hijos habían tomado la decisión de seguir a la abuela a la ciudad de Lima

“Cada vez que tomaban los dos empezaban a agredirse mutuamente, pero la que se llevaba la peor parte era mi hija, este hombre nunca la quiso, nunca la amó y mira está como si nada y poco o nada le importa que la madre de sus hijos esté en un ataúd”, dijo entre lágrimas la madre de la mujer suicida.

Los vecinos y los familiares de la joven madre no podían aceptar tal situación porque casi toda la noche de navidad la vieron alegre y contenta, e incluso no le habían visto pelear con su pareja en ningún momento y todo estaba bien. Eso es lo que le sorprendió a cada uno de ellos y hasta el momento no pueden aceptar esta repentina partida.

(C. Ampuero)