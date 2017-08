Sin embargo, bases nacionales se encuentran molestas por decisión. Recién hoy definirán la situación

“No hay nada confirmado por nosotros. Hoy la gran movilización se realiza de todas maneras”, refirió doctora Diana Mattos.

El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP) anunció medida tras reunión con premier Fernando Zavala y ministra de Salud.

El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), el doctor Godofredo Talavera Chávez, anunció la noche de ayer miércoles que se suspende la huelga médica tras 37 días de manifestaciones a nivel nacional.

La medida se tomó luego que representantes de la FMP se reunieran con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la ministra de Salud, Patricia García, con quienes se mantuvo una conversación alturada.

El médico Talavera indicó que entre los acuerdos se aprobó un aumento del presupuesto para el sector salud que implica alzas salariales y mayor abastecimiento de medicinas e implementos en los centros de salud.

El presidente de la federación también confirmó que se aumentará el presupuesto en S/800 millones.

La ministra de Salud, Patricia García, confirmó que el aumento de la escala salarial se realizará a partir del primero de enero de 2018. Además, calificó la crisis como una “bomba de tiempo”.

Por su parte, al cierre de edición, la presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente, doctora Diana Mattos, indicó a ‘La Región’, que la huelga aún no se ha levantado debido a que la decisión no solo debe ser tomada por Godofredo Talavera, sino por todas las regiones, que por cierto han mostrado su molestia por la noticia propalada cuando antes debería ser consultada con las bases a nivel nacional.

“En Iquitos, por lo menos, la gran movilización anunciada sí se dará de todas maneras este jueves. Luego de esa actividad convocaremos a una asamblea extraordinaria para ver qué decisión tomamos, si levantamos la huelga en Loreto o no, para hacerle saber a la Federación Médica Peruana”, precisó la doctora Diana Mattos. (Gonzalo López)