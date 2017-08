Inauguración fue en el auditorio del Hospital Regional de Loreto

Hubo concurso del bebé chuchutero.

Ayer se celebró el inicio de la Semana de la Lactancia Materna a nivel nacional. En Iquitos, la actividad se realizó en el auditorio del Hospital Regional de Loreto, a donde acudieron funcionarios y médicos de la Diresa y establecimientos de salud de la ciudad. Además, estuvieron mamás con sus hijitos que participaron del concurso “bebé chuchutero”.

“El ministerio de Salud está abocado en la tarea de promocionar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, eso implica no darle a los bebés agüitas ni ningún otro alimento que no sea lecha materna por la importancia que tiene debido a los componentes que son más de 200 que permiten un desarrollo óptimo del niño.

No solamente se desarrolla en el tema nutricional, sino también protegiendo de diferentes enfermedades creando un vínculo familiar muy fuerte debido al contacto piel a piel que se desarrolla durante el amamantamiento.

En esta actividad del martes, tenemos la presencia de unos niños menores de 6 meses que han participado en el concurso del bebé chuchutero, resultando ganadora una niña que se hizo acreedora a unos premios, aunque en realidad todos los participantes recibieron regalos”, indicó la doctora Irene Gonzales Vela, directora adjunta de la Diresa Loreto.

Luego de la actividad en el auditorio, se realizó en la parte posterior del hospital regional la quema simbólica de un biberón.

Estos días habrá diferentes actividades en centros de salud así como en centros de prevención y vigilancia comunal, entre los que figuran sesiones educativas dirigidas a las familias, así como temas de difusión en diferentes medios de comunicación.

También, este miércoles, habrá un reconocimiento a los pediatras de los hospitales Regional y Apoyo Iquitos. El viernes se cierra la semana con un pasacalle teniendo como punto de concentración la plaza 28 de Julio. (Gonzalo López)