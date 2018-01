Capitán de la Marina Mercante, Juan Carlos Paz Zanabria.

“Que se vea el tema de la seguridad en las naves que operan para prevenir la contaminación”.

“Al parecer no existió ninguna barrera de seguridad”.

En medio de la lamentable pérdida material para los propietarios del cemento que se sumergió en la profundidad del río Amazonas, felizmente no se registraron pérdidas de vida humana, mas esto lleva a un nuevo análisis de la situación de la navegabilidad en los ríos de Loreto, en general.

En este contexto, el capitán de la Marina Mercante, Juan Carlos Paz Zanabria, decano nacional del Colegio de Oficiales de Marina Mercante, con amplia experiencia en el mar y la Amazonía, hizo algunos comentarios, habiendo estado presente en el momento del accidente, según refirió.

“Lo que ha acontecido el pasado lunes, aproximadamente a las 9 de la mañana, es causa de una secuencia de eventos, que se supone tendrían que haber barreras de seguridad para que no acontezca, pero en este caso al parecer no existió ninguna de esas barreras. Esto terminó en una pérdida material, menos mal que no hubo pérdidas humanas.

La reflexión sería de que nosotros como sociedad civil, debemos estar preparados y debemos formular en consenso, todas las autoridades involucradas, en lo que tiene que ver la seguridad, la protección del medio ambiente en el río Amazonas y en el puerto de Iquitos como puerto principal de la Amazonía.

La recomendación sería hacer unas bases para formular nuevas responsabilidades, que se vea el tema de la seguridad en las naves que operan para prevenir la contaminación, se hundieron más mil bolsas de cemento, es una pérdida tremenda para el armador, no sé si tendrá seguros, y mañana tal vez se vaya a caer al río un contaminante, si no tomamos las previsiones del caso.

Ahora los accidentes, los incidentes lo han tomado como normal, estuve revisando los diarios, esta vez se ha tenido mucha suerte porque nadie ha muerto, no hubo pérdida humana.

Existen varios organismos estatales que tienen que ver con la normativa, con la parte de vigilar, de normar, de controlar y de sancionar también. Lo que hemos visto es que se partió esta barcaza por muchos factores.

Ahora yendo al punto técnico, por qué se partió, bueno porque aparentemente no reunía las condiciones de seguridad, a pesar que hay algunos certificados al día, no reunían con las condiciones de seguridad, es una, y otra que hubo una sobrecarga, y una mal distribución de los pesos en la embarcación.

Eso sería una de las causas y la otra que ya es conocida, que la tripulaciones no están capacitadas para hacer ese tipo de trabajos, el patrón de una embarcación básicamente se encarga de conducir la embarcación de un lugar a otro, pero ellos dejan de lado el tema de la carga, pueden poner 50, 100, 1,000 bolsas y solamente la reciben porque no tienen conocimientos técnicos de lo que es la estabilidad de una nave. Esos conocimientos técnicos solo lo tienen los profesionales de Marina Mercante. Esa es otra de las causas”.

Recordó, que el Puerto de Iquitos (ENAPU) ya no recibe embarcaciones de calado considerable, porque no existe la profundidad suficiente porque simplemente choca al fondo y no puede ingresar. “Entonces lo que se hace es que las embarcaciones anclan a la salida del río Itaya, en la boca, entonces como no hay descarga a un puerto, descargan a las barcazas que tienen en la zona, y luego estas barcazas que tienen menos calado ya van al puerto”.

(Diana López M.)