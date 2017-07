“Pensé que el mensaje presidencia iba a ser más preciso”, indicó secretario de la CGTP Loreto

“PPK habla de mejorar el presupuesto, pero no dice cuánto”.

Las palabras se las lleva el viento. Para el secretario general de la CGTP Loreto, Ramón Ruiz, Ruiz, el mensaje presidencial de PPK fueron solo promesas y más promesas. Nada más.

“Pensé que el mensaje presidencial iba a ser más preciso. Se hace anuncios pero que a la hora de la verdad no se cumplen, por ejemplo, habla que el 2018 para el sector Salud habrá un mejor presupuesto que este año pero hubiera sido bueno que precise en cuánto será esa mejoría, porque sabemos que el dinero lo aprueba el Congreso de la República y no el Ejecutivo.

Anunció también de mejorar salariales en el sector salud y en educación, pero hubiera sido bueno que diga los montos y de qué manera lo logrará. Que diga de cuánto es la propuesta del Ejecutivo para el Congreso. Ocurrió como siempre, solo anuncios.

En cuanto al trabajo, dice que fortalecerá Sunafil para el cumplimiento de los derechos laborales, pero no es la primera vez que hace ese tipo de anuncios, lo importante es que concreten. Qué importante sería que verdaderamente Sunafil se vea fortalecido, ya que carecemos de inspectores que no pueden cumplir con hacer inspecciones inopinadas, no solo en Loreto sino en todo el país.

Mientras pasan los días, vemos que es poco o nada lo que se cumple de todo lo que dice. Todo pasa por un tema presupuestal, lamentablemente el gobierno a la hora de aprobar la ley de presupuesto lo que menos hacen es aumentar a los trabajadores”, indicó Ramón Ruiz, secretario general de la CGTP Loreto.

El dirigente sindical agregó que ya la dirigencia nacional de la CGTP anunció una próxima reunión para analizar a profundidad el mensaje presidencial y ver las acciones a tomar, no descartando medidas de lucha que podría implicar un paro en todo el país.

(Gonzalo López)