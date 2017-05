Olga Isuiza, presidenta de la Comisión de Organización del I Encuentro Internacional de Educación y Literatura Amazónica.

Ayer finalizó, después de 04 días intensos, el I Encuentro Internacional de Educación y Literatura Amazónica que se desarrolló en nuestra ciudad y que tuvo como escenario las instalaciones del CRISAP. Olga Isuiza, presidenta de la Comisión de Organización, resaltó que esta actividad ha servido de mucho para poder visibilizar que sí existe el interés de la población, sobre todo estudiantes, por el amor a la literatura y más que nada por la lectura, algo que muchas veces no se ha evidenciado en los últimos censos de comprensión lectora.

Este encuentro reunió personalidades relacionadas, casi toda su vida, con la literatura, la lectura, la investigación, la Amazonía, como Ana Varela quien ahora es docente universitaria en California, Jorge Marcone de la University of Texas, Lesly García de México, entre otros, así como escritores e investigadores de Pucallpa, Ucayali, San Martín y de la ciudad de Iquitos.

“Habremos tenido un total de 1300 personas participando en este Encuentro, porque la entrada fue libre, estamos contentos de haber podido cubrir las expectativas, gracias por el apoyo y la confianza delegada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, de los escritores y estudiosos de la literatura que ahora se elegirá quien toma la posta. Lo que quisiera resaltar es que este Encuentro ha buscado tener una temática para jóvenes donde hemos tenido la presencia de escritores que hacen literatura juvenil, así como de la era digital, lo cual es valioso, me hubiera gustado que los padres estén aquí para que sepan que leen y que escriben nuestros hijos, hemos aprendido por “boca directa” que ahora escriben y leen, se ha vuelto como una moda”.

(LR) Si existe ese interés ¿Por qué siempre Loreto esta en los últimos niveles en comprensión lectora? O es que esto no se visibiliza.

No se visibiliza, no se mide esto. El interés de hacer este evento surgió al conocer los resultados de la última prueba PISA, nuevamente Loreto, en el último lugar, y es como si no avanzáramos. Lo que busca este encuentro es visibilizar experiencias exitosas, de manera tal, que otros lo puedan replicar y tomarlas de ejemplo y poder hacer en sus instituciones educativas. Por ejemplo, hemos tenido a la directora de la Institución Educativa “María Reiche” que es un anexo de la UNAP, también el colegio Señora de Fátima, que son colegios que tienen experiencias exitosas en educación, y que estimulan a los alumnos con la literatura, la música, el arte en general, igual hemos tenido a CONAPAC que tiene una experiencia exitosa en la educación rural ¿Qué tanto sabemos sobre la educación rural? es poco, porque si ni siquiera visibilizamos lo que pasa en Iquitos que podemos saber del interior de la región. Podría resumir diciendo que esta experiencia de este I Encuentro deja un precedente interesante, a pesar de no haber tenido fondos. Agradezco que me hayan podido delegar esta primera edición y quien tome la posta ahí estaremos para poder hacer realidad el segundo encuentro. (MIPR)