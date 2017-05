Sandra Saldaña, directora de la Aldea “Santa Mónica”

Buscan generar espacios adecuados que mejoren la calidad de vida de los 128 niños y adolescentes que albergan.

También pide a la población y empresarios a sensibilizarse para que realicen donativos para beneficio de los pequeños.

Es psicóloga de profesión, tiene un grado de maestría en atención de poblaciones vulnerables en adultos mayores, ha estado radicando en Lima, pero ahora ha regresado a la ciudad de Iquitos que la vio nacer, para asumir el cargo de directora de la Aldea “Santa Mónica”, nos referimos a Sandra Saldaña, quien justamente hoy cumple un mes en el cargo.

La funcionaria viene haciendo extensivo un pedido a los medios de comunicación de la ciudad, como es el de conocer más la aldea y se pueda informar sobre sus necesidades. “Queremos que el empresariado, así como autoridades y población en general, se sensibilicen brindando siempre un apoyo desinteresado para los niños que se encuentran acá, también está abierta la posibilidad de voluntariados, pueden existir jóvenes universitarios interesados”.

Esta institución, que ahora es manejada por el Gobierno Regional de Loreto, está pronto a celebrar un año más de creación, y por años no ha tenido el apoyo y el compromiso de las autoridades. Ahora con su ingreso, gestionó que el Gorel destine un presupuesto para mejorar las infraestructuras y necesidades de los pequeños, pero no es suficiente. “Por ejemplo, si alguien tiene un muñeco o juegos lúdicos como rompecabezas que ya no use y está en buen estado, donarlo, de igual forma si tiene un colchón, sábanas, lo pueden donar a la institución”.

“La aldea está en reestructuración física, como canaletas, pintado, techos, entre otros, estamos queriendo implementar un comedor para poder dar una mejor calidad de vida, queremos que la aldea infantil sea un modelo de atención y un ente emblemático”. Actualmente el albergue tiene 128 entre niños y adolescentes, de los cuales 54 son varones y 74 mujeres. La actual gestión está interesada que se beneficie a los niños, nos están facilitando el tema de la restructuración”. (MIPR)