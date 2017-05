Ing. Jesús Alvitres Fernández, director ejecutivo OPIPP, tras reunión con Alcaldesa.

Los trabajos de mejoramiento de calles habían empezado, pero, una falta de coordinación para que esté en los actos un personal de la OPIPP, hizo que ayer se desarrollara una tensa reunión primero en el lugar donde se desarrolla la primera fase del trabajo y luego en las instalaciones de la comuna de Maynas.

«Bueno se están comprometiendo a alcanzarnos en forma oficial la copia del expediente técnico aprobado por el Ministerio de Vivienda y el cronograma de ejecución propuesto por el contratista, para nosotros también poder programar nuestros trabajos y designar al personal correspondiente».

Así declaró el director ejecutivo de la OPIPP, Ing. Jesús Alvitres Fernández, quien agregó que les entregaron un trabajo en digital, pero que no es validado, «o sea para nosotros no es válido mientras no tenga la firma del responsable correspondiente, en este caso debe ser el proyectista, el evaluador y quien aprueba el expediente técnico».

La presencia de la OPIPP en el proyecto de mejoramiento de vías, consideran fundamental: «Nosotros estamos siempre prestos a recibir cualquier coordinación si es que nos lo requieren. Se acordó trabajar de forma conjunta. Vamos a acompañar a que este proyecto se realice de la mejor manera, y tratar de diferenciar bien las cosas en los temas puntuales que tengamos que intervenir en el tema del alcantarillado».

Explicó: «Lo que pasa es que ha habido una descoordinación, quiero tomarlo de esa forma, pero ya se está superando con esta reunión y corresponde ya al municipio retomar en el más breve plazo el trabajo. Nosotros queriendo siempre el desarrollo de la población esperamos salir de este impase que se ha presentado».

(Diana LM.)