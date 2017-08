Declaró el presidente del FPL Eloy Pizango.

Las bases del Sutep en varias regiones parecen estar más fuertes que nunca, por lo que incluso el gobierno central ha tenido que llamar a los principales dirigentes para un diálogo urgente en el marco de la huelga indefinida. Sin embargo, en Loreto los maestros llegaron hasta el gobierno regional para entregar un documento en el que decían rechazar que quien los represente en la importante reunión en Lima, sea el profesor César Coral, secretario del Sutep Maynas, a quien además calificaron de traidor.

Sobre el tema se entrevistó al profesor Eloy Pizango, quien días atrás dijo que las protestas de los docentes estaban manipuladas por el Conare, brazo del Movadef. “Yo he escrito bien claro indicando que los que conducen la huelga es Conare y Conare es Movadef”, precisó.

¿El docente Alberto Angulo, es de Conare o Movadef?

-Yo no me refiero a los de acá (maestros de Iquitos) sino a los de Lima. Alberto Angulo, es un oportunista que está metido en todas partes. Ha trabajado con Robinson, con Yván mejor dicho nunca ha trabajado como profesor, yo sé bien su historia. Lo que me preocupa es que maestros se dejen conducir por ese personaje que yo conozco bien.

¿Entonces no cree que la lucha de los maestros es justa?

-El Estado tiene una deuda histórica con los maestros, eso no está en discusión, pero hay que entender lo que están haciendo ciertos sectores que están movidos por otros intereses. El sindicato ha luchado desde siempre, el sindicato nunca ha dejado de luchar.

¿Están catalogando al profesor César Coral de traidor?

-Quién declara eso. ¿Quién? La gente que no está ligada al Sutep. Gente que se está aprovechando de las necesidades del maestro para hacer eso. ¿Quién no conoce a Renato Achata? Es un trotskista, todo el mundo lo conoce.