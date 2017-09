Declaró presidente de la CSJL Dr. Manuel Humberto Guillermo.

Trabajadores del PJ se van a paro de 72 horas desde este miércoles 5 de setiembre.

Esto en el marco de la lucha contra la corrupción emprendida a nivel nacional a fin de sancionar a tiempo a aquellos que transgreden las normas en el objetivo de beneficiarse con los bienes del Estado.

Sobre la preocupante medida de un paro de 72 horas decretado por la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, se entrevistó al presidente de la CSJL. Así también sobre el pedido del Ministerio Público en cuanto a que el Poder Judicial debe contar con Juzgados especializados en Anticorrupción para que los casos delicados sean vistos con prontitud y no como es ahora, que varios procesos vienen siendo derivados a la agenda del año 2018.

“La Ley prevé que, en esas situaciones de paros escalonados de los trabajadores, se debe contar con personal de emergencia para que atiendan los casos urgentes, llámese detenido, hábeas corpus o medidas cautelares que son de urgencia. Entonces para ello el sindicato está obligado a brindar una relación de personas que deben cumplir esa labor y así adoptar las medidas correspondientes”, declaró Manuel Humberto Guillermo.

¿Se vocea una huelga indefinida desde el próximo lunes si no son escuchados?

-Ya se conoce del ante-proyecto respecto al presupuesto del poder judicial, donde se ha contemplado una mejora económica para los trabajadores. No al máximo, pero sí un paliativo en lo que corresponde para el próximo año, tanto para su haber básico y el bono jurisdiccional. Yo hago una invocación y exhortación al sindicato y los gremios para que tengan en cuenta que la ciudadanía es la más afectada referente a sus casos judiciales.

¿Hace tiempo que se pide la creación de más juzgados anticorrupción, se están gestionando?

-Es un pedido que ya se ha hecho en las diversas reuniones que hemos tenido por el Acuerdo Nacional de la Justicia que está conformado por representantes del ministerio público, del ministerio de justicia, el consejo nacional de la magistratura, la academia de la magistratura.

Se ha planteado la necesidad que entes rectores del sistema coordinen que cada vez que se crea una fiscalía debe asegurarse la presencia del órgano jurisdiccional cercano a la fiscalía para que coordinen mejor su trabajo. El pedido está en evaluación.

De otro lado, en vista que para el lunes en la tarde se programó el inicio del juicio oral contra el ex rector de la UNAP, por un caso de trata de personas, siendo que el magistrado que conformaría el Colegiado Víctor Romero, fue cambiado a la Sala Penal Nacional; se quiso conocer quién era el nuevo juez o jueza que completaría el Colegiado.

Al respecto el presidente de la CSJL, solo adelantó que se trataba de una mujer y que estaban en espera de la llegada de la magistrada (en caso haya aceptado la propuesta) para que de inmediato se traslade al penal de varones de Iquitos, donde se iniciaría en horas de la tarde (4 pm.) el esperado juicio oral contra el ex rector de la Unap Antonio Pasquel Ruiz.