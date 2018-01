Señaló el presidente de la Sala Penal Liquidadora, en torno al interno que está mal de salud en la cárcel.

Además, Aldo Atarama Lonzoy, expresó que no solo encontraron un caso, sino varios que tendrían que ser revisados bajo los principios de humanidad ya que son internos que están con la salud muy deteriorada.

“Hemos llegado hasta el penal con los maestristas de la UCP quienes llevan el curso de criminalística, a ver en qué forma se puede apoyar. También estuvo con nosotros el INPE, pero no solo encontramos un caso sino varios en los que tal vez podríamos hacer incidencia.

Está el caso de un hombre con cáncer terminal, realmente en condiciones deplorables. Él fue condenado por violación de la libertad sexual y tiene un buen tiempo postrado ahí ya que no hay recursos para que lo lleven a Lima. Además, si lo llevan es de frente al penal de Lurigancho, de ahí a la clínica de Lurigancho y después ver si lo trasladan, eso es algo terrible.

Estamos haciendo gestiones acá lo más rápido posible para que aceleren su trámite. Es decir, los documentos que se requieren para ver si es posible un beneficio penitenciario ya que está por actos contra el pudor.

Una vez que el INPE ve la documentación, el juez podrá pronunciarse en unas 3 semanas sobre la decisión judicial. Hay otro caso con el que no se puede hacer nada ya que dicha persona ha sido condenada a 20 años de cárcel por violación de un menor. Su caso aún no ha concluido y está en la Corte Supremas, esos procesos demoran.

Un tercer caso es el de un señor que sufre esquizofrenia, el médico del penal lo ha acogido en el tópico porque podría ocasionar peligro al interior de la celda. Está condenado a 8 años por tocamientos indebidos. Se hará incidencia ante el presidente de la corte superior de justicia para ver si apuramos estos procesos, aplicando principios humanitarios para resolver la situación de ellos” declaró Atarama Lonzoy.