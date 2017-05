Mujeres y niños protestaron en el frontis de la empresa de Jorge Cabrera

Con ollas vacías y pancartas en mano un grupo de padres de familia se encadenaron en el frontis de la empresa contratista «Tipishca» para exigir el pago que les vienen adeudando cerca de 5 meses.

Esta manifestación se registró ayer en horas de la mañana en el local ubicado en la avenida del Ejército, distrito de Iquitos.

Los manifestantes acusaron al empresario Jorge Cabrera de no querer pagarles, a pesar que casi todas las obras que se ejecutan en Iquitos pertenecen a sus consorcios.

En el lugar se pudo apreciar mujeres y niños que llegaron hasta la ciudad procedentes de varias comunidades para exigir su pago, entre Santa Clara, Romucocha, Llanchama y otros.

Según los dirigentes, estas personas trabajaron durante varios meses en el sembrado de gras de la carretera Santa Clara que fue ejecutada por la municipalidad distrital de San Juan Bautista a través del Ministerio de Vivienda.

Los protestantes manifestaron que no se moverán del lugar hasta que el empresario cumpla con el pago que adeuda a una veintena de obreros. No descartan radicalizar su medida si no hay la voluntad del empresario de solucionar este problema.

(C. Ampuero)