Antes delegados provinciales participaron en movilización decretada por la CGTP.

La medida de protesta fue decretada por la CGTP a nivel nacional, el objetivo principal fue pronunciarse contra el indulto dado al ex presidente Alberto Fujimori. El llamado para impulsar una nueva Constituyente, así como a nuevas elecciones para elegir a presidente del país y a nuevos congresistas. Así como el absoluto respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

Concluida su participación en la movilización desarrollada en las principales calles de Iquitos, los altos directivos del Sutep se concentraron en la Casa del Maestro, para dar inicio a la primera asamblea regional con la presencia de los secretarios de las bases provinciales.

Así lo dio a conocer el secretario del Sutep Loreto Prof. Jim Jones Dávila.

“En esta primera asamblea regional estamos contando con la presencia de los representantes de siete provincias a excepción del Datem del Marañón. Ellos están con algunos problemas en la Ugel, también influye la distancia grande que existe por lo que no han podido llegar.

También hemos invitado a un dirigente de los maestros que fueron cesados en el gobierno de Ollanta Humala, pese a que contaban con su título profesional. Creo que la asamblea permitirá un profundo análisis de lo que significa la situación educativa en la región Loreto.

Con todo lo evaluado el día de hoy, este miércoles en la mañana estaremos llegando hasta el despacho del gobernador para darle a conocer nuestra plataforma de demandas regionales, así como casos de presunta corrupción que se registran en varias Ugeles y la Drel.

Creemos que la situación educativa debe cambiar en la región, que haya mejores condiciones para los alumnos y los maestros. Este miércoles alcanzaremos algunas alternativas de solución para los álgidos problemas de Maynas y Loreto”, remarcó Jones Dávila.

No hay que olvidar que el magisterio ya viene trabajando a nivel nacional un paro para el próximo 17 mayo.