Robert Falcón, gerente del Área de Comercialización de la MPM

El gerente del Área de Comercialización de la Municipalidad de Maynas, Robert Falcón, dejó en claro que la problemática del mercado Modelo, no solamente implica al área de tránsito, sino que es algo más complejo, pues involucra también a vendedores que no están cumpliendo con acuerdos como respetar zonas donde no deben instalar sus puestos de venta.

“No es un problema solamente del paradero y la transitabilidad o el problema de tugurización; en ese espacio también es el problema de los comerciantes que están apostados justo en esa calle, desde esas condiciones ya se hace un tema muy complicado, volviéndose un espacio muy tugurizado teniendo en cuenta que solo hay una vía de circulación vehicular, entonces un paradero ahí agudizará las cosas”, explica.

Es por ello que buscan de manera consensuada llegar a una propuesta que puede hacer técnicamente la municipalidad y donde se incluya las propuestas de los mototaxistas. “Debemos llegar a un punto que permita reducir este problema de todos los días de la transitabilidad, pues se pone en un riesgo diario la integridad física de los que compran, los que venden y debemos llegar a un punto donde no exista todos esos problemas y que entiendan que lo que buscamos es regular y darles todas las atenciones adecuadas para que este lugar no sea peligroso”, señala.

(LR) Pero también se evidencia vendedores invadiendo la pista, volviéndola así más angosta

Es un problema más complejo, no solamente es un problema de tránsito, sino también de la situación en que algunos comerciantes aprovechan un espacio libre para que puedan colocarse. Eso vamos a regular, vamos a perfilar una zona intangible donde ni los comerciantes ni los mototaxistas puedan ocuparla, garantizando el libre tránsito de manera tranquila.

(LR) Volverás a tener una reunión con los dirigentes del mercado

Antes de la reunión general del día miércoles, vamos a tener otras que son de coordinaciones y propuestas para llegar a un punto de entendimiento que permita dar una solución definitiva que satisfaga tanto a los mototaxistas como también a nosotros para poder garantizar una vía segura y transitable. (MIPR)