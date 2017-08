– Es una de las provincias más jóvenes de Loreto

– Nueve años y aún el desarrollo no se visualiza en su territorio.

Orlando Holgado, es uno de los luchadores sociales conocidos en la mencionada provincia, estuvo en más de una protesta exigiendo al Estado que se cree la provincia que antes pertenecía a Alto Amazonas. Tuvo que ocurrir una tragedia como la muerte de un estudiante a manos de un policía, para que recién el gobierno del año 2005 mire al poblado que había levantado su voz de protesta a fin de darles parte de lo que venía reclamando.

“Detrás de la creación de la provincia hubo mucho esfuerzo, mucha lucha, también ansias de ser una zona potencial de desarrollo. San Lorenzo y sus pueblos siempre se ha caracterizado por ser una zona postrada en el olvido y la marginación, la espalda de Iquitos y Yurimaguas.

Antes era el distrito más alejado de Alto Amazonas que por sus poblaciones esencialmente indígenas debió ser considerada como una zona prioritaria en cuanto a su atención por parte del centralismo altoamazonense, Iquiteño y el centralismo estatal.

Un 12 de diciembre se inició una lucha para que naciera la provincia. Ese día la población mestiza e indígena respaldó mayoritariamente la acción y todos como un solo puño iniciamos una huelga histórica. La estación Cinco de Petroperú fue custodiada por los pueblos, más de dos mil se posesionaron en estas instalaciones y luego de idas y venidas que incluyeron una enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los que custodiaban la estación (con el saldo de un joven muerto) se llegó a acuerdos que incluían la creación de la provincia, una sucursal del Banco de la Nación y otros como la creación del Tecnológico de San Lorenzo, el respeto al suelo y subsuelo de las poblaciones originarias.

Después de cuatro días de tensión, al fin se arribó a acuerdos en la misma estación con la presencia de los dirigentes del histórico FREDESAM (Frente de Defensa de San Lorenzo y Alto Marañón) que estaba bajo la conducción del profesor José Valera Flores, el entonces presidente del gobierno regional, así como autoridades indígenas y otros dirigentes. Ellos firmaron un acuerdo que fue llevado a todos los rincones del Marañón, levantándose la huelga histórica.

Es cierto que la provincia hoy ha obtenido algunos beneficios y es cierto que las instancias estatales han hecho presencia en la localidad de San Lorenzo, capital de nuestra provincia, pero también es cierto que muchas de las promesas hechas por el Estado y el gobierno regional no se han cumplido. Si tomamos como referencia al gobierno regional muchas de las promesas firmadas en sendas actas han sido un “saludo a la bandera”, anuncios tras anuncios de apoyo efectivo, solo se han traducido en falsas esperanzas.

De igual manera, por parte del gobierno central, ambos tienen deudas pendientes que saldar con el Datem. El pueblo es paciente, lo ha sido, lo han sido nuestros hermanos por muchos años, pero parafraseando a un precursor nuestro, diríamos: “El pueblo es como un resorte que forzado más de lo que resiste su elasticidad, revienta, destrozando la mano impune que lo oprime y lo sujeta”. Sin temor a equivocarnos, a esa dirección se le está forzando al pueblo.

La esperanza está ahí, pero también la desesperanza, no esperemos a que tengamos que sentarnos a la mesa cuando “las papas quemen”, cuando después de los hechos consumados nos acordemos que Datem está presente en una región que tiene uno de los más grandes presupuestos a nivel nacional, que nos acordemos que un día seis de febrero, en una época en que la desesperanza alcanzaba a los más pobres y marginados, un joven héroe era acribillado por las balas de un policía que hasta hoy no recibe su castigo.

Mario Vargas Paredes, quien sólo reclamaba que el gobierno central y de Loreto, se acuerden que la educación es un derecho y no una dádiva, que en el Datem a pesar de la explotación del petróleo que es fuente de ingentes recursos para el Estado; se vive el hambre, el hambre de desarrollo, el hambre de justicia y de igualdad. Aún hay una deuda pendiente con Datem del Marañón…¿hasta cuándo esperaremos?….la chicha se está fermentando”, expreso Holgado.