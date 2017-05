Su abuelo lo encontró colgado de una viga

No soportó seguir sufriendo por la pérdida de sus padres. Willy Shapiama Chumbe de 20 años de edad, tomó la fatal decisión de quitarse la vida ahorcándose de la viga de su casa con una pretina que usaba para ir a trabajar como estibador en el puerto de Masusa.

El macabro hallazgo fue encontrado por su abuelo cuando entró a la cocina para preparar sus alimentos. El infortunado nunca superó la muerte de sus padres cuando era un niño. Desde aquella época le tocó vivir con sus abuelos, a quienes no les hacía caso y muchas veces discutía.

“Siempre me reclamaba o me decía que yo no le puedo decir nada porque no soy su padre, él sabía que yo le crié desde muy pequeño, pero siempre hacia lo que él quería, a nuestra edad ya no le podíamos controlar, sus tíos le reprendían, pero ni así hacía caso. El mucho sufría cuando era el día de la madre o el día del padre, decía que quería tenerlos a su lado para poder abrazarlos, nunca superó esa depresión y por ello se metió al vicio del alcohol y la droga, eso creo fue lo último que lo llevó a suicidarse”, contó el abuelo.

Este horrendo hecho ocurrió en el interior de la vivienda ubicada en la calle Santa Rosa Mz “E” Lote 19 en el distrito de Punchana. Los familiares solicitan ayuda para enterrar al joven ya que no cuentan con los recursos necesarios para darle una cristiana sepultura.

(C. Ampuero)