De acuerdo a un informe económico se conoció los salarios mínimos con los que inician el presente año varios países de América Latina, los cuales han hecho anuncios de aumentos, no mucho, pero alza al fin. Mientras en nuestro país el informe señala que no se anunció cuál será el aumento del sueldo mínimo este 2018.

Se espera que en el transcurso de este mes de enero se anuncie el monto correspondiente. Por ahora, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, dijo que comenzará a evaluar un incremento del salario mínimo vital (SMV), fijado en aproximadamente al cambio en 250 dólares, que no es el más bajo del continente sureño, pero la canasta familiar dista mucho de este monto y sabemos que estamos en una situación de sobrevivencia.

Lo que se publicó de otros países latinos es por ejemplo que en algunos países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Chile, el salario mínimo promedio para el 2018 será de aproximadamente 355 dólares. Se muestra más auspicioso que el que tenemos en Perú, esto explicaría cómo muchos peruanos aspiran trabajar sobre todo en el sur, por Chile y Argentina.

Y como no es difícil entender según datos publicados por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, el país cerró el 2017 con una inflación de 1,369% y un salario base de 74 dólares. “La crisis económica en Venezuela es tal, que en lo corrido del año pasado, Maduro subió el salario mínimo seis veces”, precisa el informe económico. Es muy preocupante lo que ocurre con el hermano país bolivariano y se espera que este año logre su recuperación.

Otros datos de la economía en relación al salario mínimo en América Latina señalan que en Paraguay, el salario mínimo legal comenzó a regir a partir de junio de 2017 y se ubica en 371. El salario básico en este país será renovado a mediados del 2018, según anuncio oficial.

Argentina cerró el año con una inflación cercana al 21%. El gobierno de Mauricio Macri determinó que la ampliación del salario básico se hará en tres partes a partir de enero y en lo corrido del primer semestre del 2018. El salario base quedó en 544.

El segundo país con el salario mínimo más alto de la región es Chile: un trabajador puede ganarse 456 dólares, con una inflación nacional de 2,10% a noviembre del año pasado. En tanto el gobierno de Uruguay definió el valor del salario base, para el año que corre, en 431. Cabe decir que, a nivel latinoamericano, Uruguay tiene la inflación más alta -sin contar a Venezuela- con un promedio de 6,88%.

Mientras que a finales de diciembre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un salario mínimo de 391. En noviembre del 2017, el índice inflacionario fue de -0,27%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y Brasil registró uno de los más bajos aumentos en el ingreso mensual básico para los trabajadores. Para este año quedó en 325 dólares, con un aumento del 1,81% y una inflación de 2,50%. En general el panorama salarial para el 2018 se muestra sin grandes incrementos, solo moderados, lejanos a la realidad.