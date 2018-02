EDICTO PENAL

EXP. N°: 0038-2011-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00038-2011-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: RODRIGUEZ OJANAMA, MANUEL HUMBERTO

DELITO: MALVERSACIÓN DE FONDOS.

RODRIGUEZ OJANAMA, MANUEL HUMBERTO

DELITO: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES.

CASTILLO GUERRA, CASTORINA

DELITO: COHECHO PASIVO PROPIO

TORRES AMARINGO, WIGBERTO

DELITO: MALVERSACIÓN DE FONDOS.

AGRAVIADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL DISTRITO DE MAQUIA, EL

ESTADO,

RESOLUCIÒN NÙMERO CATORCE

Iquitos, once de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de secretaria y de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 114-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 0077-2013-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00077-2013-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: MALUQUIS BRAVO, JORGE LUIS

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: ESPINOZA DELGADO, CARDENAS

AHUANARI CARDENAS, GERMAN

GONZALES PINEDO, SULFORITA

DEMANDANTE: FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE REQUENA,

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTIOCHO

Iquitos, vientres de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de secretaria y con el Dictamen Penal Superior Nº 262-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 0095-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00095-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

IMPUTADO: CHANCHARI CRUZ, AGUSTIN

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR

DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: JPCH MENOR

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIUNO

Iquitos, Veintidós de Enero del dos mil dieciocho.

DADO CUENTA, en la fecha con los actuados del presente proceso, y con el Dictamen Penal Superior N° 350-2017-MP-2°FSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario N°06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cedula y por edicto de ley, por el término de TRES DÍAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al Acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 00106-2009-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00106-2009-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: BARDALES MURAYARI, EUGENIO

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD VÍCTIMA: 7-10 AÑOS).

AGRAVIADO: D.M.L.O.,

RESOLUCIÒN NÙMERO CUARENTA Y TRES

Iquitos, seis de octubre del año dos mil quince.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de secretaria y de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 111-2017-MP-2ºFSM-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 00206-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00206-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: GAVIRIA GARCIA, RAFAEL Y OTROS

DELITO: COLUSIÓN

AGRAVIADO: EL ESTADO,

RESOLUCIÒN NÙMERO TREINTA Y DOS

Iquitos, dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de secretaria y de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 249-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 00208-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00208-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: GUERRA SANDI, CESAR Y OTROS

DELITO: PECULADO

AGRAVIADO: EL ESTADO,

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTISEIS

Iquitos, once de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 0-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 00213-2016-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00213-2016-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: PASHANASI GUERRA, HENRY

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR

DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: DCA DCA, DCA

RESOLUCIÒN NÙMERO DIEZ

Iquitos, tres de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 181-2017-MP-2ºFSM-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 00391-2001-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00391-2001-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

IMPUTADO: RAMOS PEREZ, DENIS

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR

DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: Y. M., D.

RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES

Iquitos, Veintidós de Enero del dos mil dieciocho.

DADO CUENTA, en la fecha con los actuados del presente proceso, y con el Dictamen Penal Superior N°360-2017-MP-2°FSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario N° 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cedula y por edicto de ley, por el término de TRES DÍAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al Acuerdo Plenario antes citado.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00976-2012-0-1903-JR-PE-02

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

MINISTERIO PÚBLICO: 1RA FISCALIAPENAL CORPORATIVA

IMPUTADO: ARIZA BARREDO, BILMER Y OTROS

DELITO: FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O

MATERIALES PELIGROSOS

AGRAVIADO: EL ESTADO

EDICTO PENAL

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y UNO

Iquitos, Diecinueve de Enero del Año dos mil dieciocho.

DADO CUENTA en la fecha con la razón de la secretaria que antecede, téngase presente, estando al proceso seguido contra BILMER ARIZA BARREDO, JOHNNY RICARDO SANTIAGO RODRIGUEZ Y AMERTICO INGARUCA ARZAPALO, por el delito Contra La Seguridad Pública – Peligro Común en la modalidad de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en agravio del ESTADO PERUANO, y siendo que la vista de la causa de fecha doce de enero del dos mil dieciocho, no se realizó por no estar notificada la resolución que programa fecha y hora de vista de la causa por parte de la anterior asistente judicial, por lo que siendo el estado del proceso REPROGRAMARON como fecha y hora para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 a.m.), vista conformada por los Magistrados Atarama Lonzoy, Del Rosario Cornejo y Amoretti Martínez, en consecuencia MANDARON que el notificador diligenciero cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, o con las formalidades que le franquea la ley, por cédula de notificación y por Edicto de Ley en el Diario “La Región”, bajo responsabilidad a fin de que las mismas a través de sus abogados puedan solicitar hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo cumplan los abogados defensores de las partes procesales en el término de cinco días, con señalar domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP, en caso de incumplimiento. Notifíquese.

S.S. ATARAMA LONZOY

AMORETTI MARTINEZ

EDICTO PENAL

EXP. N°: 001278-2009-0-1903-JP-PE-06

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE: 01278-2009-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

PROCURADOR PUBLICO: PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LA

DEFENSAJURIDICA DEL MINISTERIO PUBLICO

IMPUTADO: LINARES ROJAS, JAIME

DELITO: CORRUPCION ACTIVA DE ABOGADO

AGRAVIADO: ESTADO,

RESOLUCIÒN NÙMERO TREINTA Y UNO

Iquitos, nueve de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de secretaria y de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 193-2017-MP-2ºFSM-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01283-2010-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

MINISTERIO PÚBLICO: 1ERA FISCALIA PENAL CORPORATIVA

IMPUTADO: ZUMAETA HIDALGO, RAUL ERNESTO

DELITO: LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR

AGRAVIADO: RODRIGUEZ CHAVEZ, MARINITA

EDICTO PENAL

RESOLUCION NUMERO VEINTICINCO

Iquitos, Veintinueve de Enero del Año dos mil dieciocho.

Dado cuenta en la fecha los autos con el escrito presentado por el Letrado JULIO CESAR VELA SUERO en representación de Raúl Ernesto Zumaeta Hidalgo, estando a lo que expone: CONCÉDASE el uso de la palabra por espacio de cinco minutos al letrado que autoriza el presente escrito a fin de que informe oralmente el día señalado para la vista de la causa. SUSCRIBIENDO la presente la señora Secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270- 2012-CE-PJ. Notifíquese.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01494-2007-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

MINISTERIO PÚBLICO: 2DA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE MAYNAS

IMPUTADO: AMASIFUEN HIDALGO, JOE

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD VÍCTIMA: 7-10 AÑOS).

AGRAVIADO: VILLANUEVA ARO, ADELA AMARILIS

EDICTO PÉNAL

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIOCHO

Iquitos, Diecinueve de Enero del Año dos mil dieciocho.

DADO CUENTA en la fecha con la razón de la secretaria que antecede, téngase presente, estando al proceso seguido contra JOE AMASIFUEN HIDALGO, por el delito Contra La Libertad Sexual en la modalidad de ACTOS CONTRA EL PUDOR, en agravio de A.A.V.A., y siendo que la vista de la causa de fecha doce de enero del dos mil dieciocho, no se realizó por no estar notificada la resolución que programa fecha y hora de vista de la causa por parte de la anterior asistente judicial, por lo que siendo el estado del proceso REPROGRAMARON como fecha y hora para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 a.m.), vista conformada por los Magistrados Atarama Lonzoy, Del Rosario Cornejo y Amoretti Martínez, en consecuencia MANDARON que el notificador diligenciero cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, o con las formalidades que le franquea la ley, por cédula de notificación y por Edicto de Ley en el Diario “La Región”, bajo responsabilidad a fin de que las mismas a través de sus abogados puedan solicitar hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo cumplan los abogados defensores de las partes procesales en el término de cinco días, con señalar domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP, en caso de incumplimiento. Notifíquese.

S.S. ATARAMA LONZOY

AMORETTI MARTINEZ

EDICTO PENAL

EXP. N°: 01708-2010-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01708-2010-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: SALDAÑA NORIEGA, DARWIN

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD

AGRAVIADO: MENOR DE EDAD DE INICLAES BDFN

RESOLUCIÒN NÙMERO DIECINUEVE.

Iquitos quince de setiembre del Año dos mil diecisiete.

DADO cuenta, en de la fecha los actuados del presente proceso con el Dictamen Penal Superior Nº 104-2017-MP-2ºFSM-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado, por el termino de TRES DÍAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Interviniendo los señores Jueces Superiores ATARAMA LONZOY, DEL ROSARIO CORNEJO y AMORETTI MART INEZ integrantes de Sala Penal. Notifíquese.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 001718-2010-0-1903-SP-PE-04

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01718-2010-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA COORPORATIVA PENAL DE

MAYNAS,

IMPUTADO: CARDENAS HAYA, ADILIO

DELITO: PECULADO DOLOSO ALVAREZ DE NUÑEZ, MAYNA

DELITO: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES.

CUMARI ARUNA, TEOFILO

DELITO: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES.

PACAYA ENOCAISA, JOEL RAFAEL

DELITO: PECULADO

AGRAVIADO: ESTADO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PUTUMAYO,

RESOLUCIÒN NÙMERO CUARENTA Y SEIS

Iquitos, veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de secretaria y de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 255-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 001937-2012-0-1903-SP-PE-03

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01937-2012-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

REPRESENTANTE: TANGOA HUARMIYURI, OSWALDO

IMPUTADO: DEL AGUILA AMASIFUEN, HUGO ROOSVELT

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR

DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: L N, T T

RESOLUCIÒN NÙMERO DOCE

Iquitos, tres de octubre del dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 156-2017-MP-2ºFSM-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 002001-2009-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02001-2009-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: CASANOVA ASALDE, CARLOS GUILLERMO

DELITO: COLUSIÓN

CORDOVA ROJAS, OSCAR MARTIN

DELITO: COLUSIÓN

MONTOYA ESTEVES, CAMILO ERNESTO

DELITO: COLUSIÓN

BENDAYAN MIGUEL, JOSE LUIS

DELITO: COLUSIÓN

AGRAVIADO: ESTADO GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,

RESOLUCIÒN NÙMERO TREINTA Y DOS

Iquitos, diez de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº191-2017-MP-2ºFSM-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 002191-2012-0-1903-SP-PE-04

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02191-2012-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

CORPORATIVA DE MAYNAS,

IMPUTADO: TAPUY CUJE, ANTONIO MAGIN

DELITO: ASESINATO

AGRAVIADO: SUCUMBIO PELILEO, DARLITH MARIA

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTIOCHO

Iquitos, nueve de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de secretaria y de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 224-2017-MP-2ºFSM-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 002255-2012-0-1903-SP-PE-04

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02255-2012-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: NASHNATO UPARI, RAMIRO TRINIDAD

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR

DE 14 AÑOS DE EDAD) NASHNATO UPARI, JARRIN

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR

DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: N C, Z REPRESENTADA POR ADILIA CHAMORRO DIAZ

RESOLUCIÒN NÙMERO DIECIOCHO

Iquitos, nueve de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 204-2017-MP-2ºFSM-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 002396-2011-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resol

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02396-2011-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

IMPUTADO: SILVA SABOYA, MELANIO

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR

DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: JPST

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISÉIS

Iquitos, Veintidós de Enero del año dos mil dieciocho.

DADO CUENTA, en la fecha con los actuados del presente proceso, y con el Dictamen Penal Superior N°11-2018-MP-2°FSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario N°06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cedula y por edicto de ley, por el término de TRES DÍAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al Acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO la presente la Señora Secretaria de Sala por disposición Superior y al amparo de la previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02656-2011-0-1903-JR-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

MINISTERIO PÚBLICO: 1ER FPM

IMPUTADO: SANCHEZ NAPUCHI, FRANCISCO

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR.

AGRAVIADO: MENOR DE INICIALES AM, P

EDICTO PENAL

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTICUATRO

Iquitos, Diecinueve de Enero del año dos mil dieciocho.

DADO CUENTA en la fecha con la razón de la secretaria que antecede, téngase presente, estando al proceso seguido contra FRANCISCO SANCHEZ NAPUCHI, por el delito Contra La Libertad Sexual en la modalidad de ACTOS CONTRA EL PUDOR, en agravio de MENOR DE INICIALES A.M.P., y siendo que la vista de la causa de fecha doce de enero del dos mil dieciocho, no se realizó por no estar notificada la resolución que programa fecha y hora de vista de la causa por parte de la anterior asistente judicial, por lo que siendo el estado del proceso REPROGRAMARON como fecha y hora para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 a.m.), vista conformada por los Magistrados Atarama Lonzoy, Del Rosario Cornejo y Amoretti Martínez, en consecuencia MANDARON que el notificador diligenciero cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, o con las formalidades que le franquea la ley, por cédula de notificación y por Edicto de Ley en el Diario “La Región”, bajo responsabilidad a fin de que las mismas a través de sus abogados puedan solicitar hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo cumplan los abogados defensores de las partes procesales en el término de cinco días, con señalar domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP, en caso de incumplimiento. Notifíquese.

S.S. ATARAMA LONZOY

AMORETTI MARTINEZ

