Se jugaron 18 partidos

De la mejor manera se dio inicio al “V Campeonato de Futsal Menores”, con un impresionante marco de espectadores que llegaron el sábado al coliseo del colegio San Martín de Porres para alentar a más de 30 equipos.

Estos son los resultados de la fecha 1:

Cat. Sub 12 VARONES:

60024 San Juan Bautista (12) vs Alto Voltaje (3) (Grupo A)

Teresa de Calcuta (12) vs Rosa Agustina (0) (Grupo A)

Ramón Castilla (0) vs Sagrada Familia (6) (Grupo B)

Escuela Alianza Lima (6) vs Ramiro Vásquez (1) (Grupo B)

Cat. Sub 14 DAMAS

Nuestra Señora de la Salud (1) vs CNI (0)

San Martín de Porres (7) vs Virgen de Loreto (0)

Cat. Sub 14 VARONES

CNI (5) vs Loreto (0) (Grupo A)

Ramón Castilla (5) vs Jean Piagett (3) (Grupo A)

Simón Bolívar (6) vs Teresa de Calcuta (2) (Grupo B)

San Martín de Porres (0) vs Rosa Agustina (5) (Grupo B)

Sagrada Familia (8) vs Agustinos 2,021 (1) (Grupo B)

Cat. Sub 17 DAMAS

Ramón Castilla (8) vs Virgen de Loreto (2)

Cat. Sub 14 VARONES

Teresa de Calcuta (1) vs Col FAP “A” (1) (Grupo A)

Loreto (1) vs Sagrada Familia (5) Grupo A)

CNI (1) vs San Martin de Porres (4) (Grupo A)

Juan Pablo II (2) vs Col FAP “B” (0) (Grupo B)

Simón Bolívar (1) vs Rosa Agustina (4) (Grupo B)

Ramiro Vásquez (1) vs Ramón Castilla (4) (Grupo B) (Gonzalo López)