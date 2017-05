Ingresaron a una vivienda en horas de la madrugada en pleno centro de la ciudad

Una banda de robacasas estaba a punto de llevarse varias cosas de valor, pero fueron sorprendidos por una niña quien al notar la presencia de los sujetos empezó a llorar alertando de esta manera a su madre, quien pidió ayuda inmediatamente a sus vecinos.

Este lamentable hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la urbanización “Las Palmeras” Mz. “B” Lote 06 en horas de la madrugada de ayer. Fueron dos sujetos que se encontraban a bordo de un motocarro de color rojo que se estacionaron en la vereda del inmueble y, al parecer, con una pata de cabra violentaron la puerta e ingresaron al interior de la casa.

Los hampones se pasearon por el segundo piso y bajaron a la sala una serie de artefactos electrodomésticos como televisores LED, horno microondas, una lavadora y otras cosas más. Fue ahí que la niña sorprendió a los ladrones, la madre salió del cuarto, asustada, lanzó desesperados gritos. Según la agraviada, identificada como Sandra Mercado Perea, no logró ver el rostro de los ladrones, lo único que hizo fue tomar en sus brazos a su niña de dos años de edad y ponerla a buen recaudo, gracias a Dios los delincuentes no las hicieron nada.

Fue el equipo de sonido valorizado en 3 mil 500 soles que los ladrones lograron llevar a bordo del trimovil, dejando las demás cosas en la sala de la vivienda. Los delincuentes no fueron capturados y lo que más indignó a la agraviada es que el robo se produjo en pleno centro de la ciudad por inmediaciones del municipio de Maynas. (C. Ampuero)