Dirección Regional de Educación de Loreto, a través de su programa educativo “Educación Turística y Ambiental”

Director Regional de Educación de Loreto, prof. Javier Yglesias Sánchez, nos habla de la historia del Carnaval.

El carnaval amazónico es una fiesta tradicional de nuestra querida región Loreto, es por ello que todos los que de una u otra forma participamos, lo hacemos con el debido respeto y responsabilidad; recordando siempre que ella es un medio lleno de grandes oportunidades para hacer conocer al mundo las bondades de nuestra región, como su gastronomía, tradiciones y costumbres.

Ayer, todos a una sola voz dijimos ¡Vivamos el carnaval loretano con alegría y creatividad! pues claro que así se ha vivido en cada momento, porque como ya es una costumbre en los diferentes sectores de la ciudad, no faltaron las tradicionales Húmishas con su bombo baile.

Al respecto, el director de educación de Loreto, Prof. Javier Yglesias Sanchez, nos cuenta que esta fiesta llena de alegría y mucho color llamado “Carnaval” deriva del latín caro = Carnis, y en este caso no se refiere a la parte muscular del cuerpo humano; sino a la Lascivia. Por ello que traducido se puede entender carnaval como dejar la carne para entrar en penitencia con el inicio de la celebración de la Iglesia Universal “La Cuaresma”, que luego del miércoles de ceniza se contabiliza cuarenta días y noches de tiempo de penitencia y preparación para lo que será la fiesta de la Semana Santa.

También nos precisa que la Inquisición no pudo terminar por completo las fiestas populares y llamadas por algunos paganas, permitiendo que la fiesta de carnaval sea como una forma de catarsis o purificación, es por ello que en cada lugar del mundo existe una fiesta carnavalesca con sus formas y costumbres acorde a sus realidades

“En cada lugar hay una forma de celebrar el carnaval, en nuestra región la fiesta de carnaval tiene como protagonista a la HÚMISHA que se deriva del quechua Huma que quiere decir cabeza por ello es que a las hojas de las palmeras se les teje aparentando una cabeza bastante llamativa llena de multicolores. Hecho que nos diferencia de otras culturas como las andinas que cortan y plantan el árbol tal como está y por ello se llama yunsa o corta árbol”, precisa el director de educación.

En otra parte, Yglesias Sánchez nos dice ¿Por qué HÚMISHA? Pues deriva del quechua huma; porque no olvidemos que una parte de la selva fue conquistada por los incas y hasta ahora tenemos una variante del quechua en la selva que es el quichua. Existen otras palabras quechua que hasta hoy hablamos, como por ejemplo warmy que quiere decir mujer, y de ahí llamamos warmy lluvia. Fuimos el Antisuyo, recordemos que comprendió principalmente parte de las yungas y ceja de montaña donde dejaron huellas como la construcción de Machu Picchu, en las cuencas de los ríos Urubamba y Madre de Dios.

Las culturas se influyen mutuamente de ahí la interculturalidad. En el caso nuestro la pandilla, el citaracuy, el changanacuy tienen su origen en el huayno que al mezclarse con los ritmos amazónicos dieron origen por ejemplo a nuestro famoso bombo baile.

Finalmente, el titular de educación de Loreto nos cuenta que ahora el carnaval tiene un inmenso valor educativo y sirve para fomentar el turismo, en razón de que sirve de instrumento para hacer conocer al mundo nuestra cultura que se manifiesta en nuestro folklore, nuestra comida, nuestra música y danzas, nuestras tradiciones y costumbres, por ello la educación turística y ambiental que se promueve desde la Dirección Regional de Educación de Loreto, tiene que estar presente en la enseñanza de todas las escuelas de la región; de ahí que es que la DREL tenga el Programa: “LORETANO SOY”. Siendo en estos momentos la única región en el Perú que tiene dicho programa. Hace años atrás en el año 2000, todavía existía en el currículo nacional Educación Turística, pero por cosas que han pasado a nivel nacional lo retiraron, pero desde nuestro sector buscamos revalorar nuestros orígenes promoviendo el programa Educación Turística y Ambiental, tal como en la actualidad existe el caso de Colombia que aún mantiene la escuela de educación turística, que no es lo mismo a turismo escolar, mientras que educación turística busca formar a las personas, en conocer y difundir su cultura y darle valor de nuestra selva.

Muy buena la iniciativa del profesor Yglesias Sánchez de contribuir al desarrollo turístico desde su sector para bien de toda nuestra región, y ya saben todos nuestros lectores, a dejar por completo la carne e ingresar a la penitencia, tal como lo precisa el director regional de educación.