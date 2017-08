Dijo Alberto Angulo, quien lidera las bases de docentes en huelga que el día de ayer llegaron hasta el Consejo Regional.

Hace unos días el profesor Eloy Pizango, presidente del Frente Patriótico de Loreto, publicó en redes sociales que los docentes que vienen protestando estarían siendo manipulados por el Conare, que sería la facción del Movadef movimiento simpatizante del terrorista encarcelado Abimael Guzmán Reynoso.

Sobre esa opinión se entrevistó al docente Alberto Angulo Mondragón. “Esas palabras del profesor Eloy Pizango, las respeto, pero no las comparto. Por él estamos en esta situación, él siempre ha estado metido ahí gozando y viviendo de la Derrama, haciendo campañas para su partido político y miren como está el magisterio. Lo dice porque no tiene otro argumento, nada es cierto de lo que él escribe por las redes.

Nuestra lucha es justa, aquí están una cantidad grande de bases del Sutep que han llegado de manera voluntaria. Han venido directores, maestros, personal administrativo que se ha plegado a la huelga nacional. No haremos caso a ningún tipo de amenazas de descuentos y otros.

Es falso que no queremos que nos evalúen, pero necesitamos una evaluación formativa y no punitiva que luego sirva para que nos saquen. Sí necesitamos capacitación y una evaluación de calidad, así como necesitamos de un aumento de sueldo, cómo es posible que nos paguen menos que a un policía.

Hemos venido hasta el Consejo Regional para que nos apoyen y no haya descuentos, pero al parecer éste está capturado por el gobernador. Estamos quemando etapas e iremos hasta las últimas consecuencias”, puntualizó Angulo Mondragón.