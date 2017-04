Líderes indígenas y autoridades en el I Encuentro Binacional fronterizo.

También comparten las mismas amenazas al territorio, a la cultura y su forma de vida basada en los servicios del bosque y la espiritualidad.

Hoy presentan el inventario biológico y social Perú, Medio Putumayo – Algodón, desarrollado por The Field Museum of Chicago.

En el tercer día del I Encuentro Binacional: “Sistemas de Conservación de áreas protegidas y conocimiento local indígena en la cuenca Putumayo Perú – Colombia” los grupos de trabajo, tanto de Perú como de Colombia, resaltaron la importancia de fortalecer los canales de comunicación entre comunidades indígenas y campesinas e instituciones del Estado.

Para ello las autoridades ambientales y autoridades indígenas consideran necesario: a) Identificar espacialmente los valores ecológicos, sociales y culturales para cada uno de los sistemas de conocimiento a escala de paisaje y b) Promover espacios de diálogo e intercambio de conocimientos entre especialistas de distintos campos científicos.

Además, c) Generar información integral a escala de paisaje como instrumento para la toma de decisiones tanto de autoridades estatales como de autoridades tradicionales indígenas y en general para el fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio. d) Encontrar y consolidar el uso de herramientas de comunicación que permitan el diálogo y la divulgación de los valores ecológicos, sociales y culturales del gran paisaje Putumayo-Amazonas.

Por su parte los líderes de pueblos indígenas agregan que tanto de Perú y Colombia han consolidado la visión del territorio desde una dimensiones espirituales e integral hacia un ordenamiento territorio ambiental en la cuenca del Putumayo. Los pueblos indígenas durante la plenario de ayer, han puesto de conocimiento de las autoridades presentes las condiciones necesarias para la gestión del territorio de manera responsable, la gobernanza y/o gobierno propio.

Así como deben ser considerados por las instancias pertinentes para el ordenamiento y planificación del desarrollo y bienestar de sus pueblos. Resaltaron la existencia de fuertes lazos de culturales, familiares y comerciales entre los pueblos de Perú y Colombia.

Durante el evento han participado especialistas de larga trayectoria e importantes aportes para pueblos indígenas del Perú como el Blgo. Dani Rivera en representación del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA quien manifestó: “El encuentro Binacional es una iniciativa excelente, pues son muy pocos los espacios de diálogo y planificación integral transfronteriza, aun en lugares tan importantes como el gran paisaje Putumayo, un lugar donde temas tan importantes como el desarrollo de las fronteras, la conservación y la cultura no han sido suficientemente atendidos.

Desde nuestro trabajo como CEDIA en el alto Putumayo, ha sido muy enriquecedor conocer las experiencias y aprender de las organizaciones indígenas y otras instituciones, no sólo de Colombia, sino también de otras partes de la misma cuenca en Perú”.

Así también el Blgo. Hauke Hoops de Frankfurt Zoological Society – Perú nos comparte algunas reflexiones: “Este encuentro binacional permite trabajar de manera conjunta diferentes estrategias, entre los representantes de las comunidades nativas de Colombia y Perú, instituciones estatales como el SERNANP, PNN, GORE Loreto entre otras y las organizaciones no gubernamentales, para conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos de este gran paisaje Putumayo que incluye a las áreas naturales protegidas de ambos países.

El manejo sostenible de los recursos naturales permite garantizar la conservación de esta área para el bien de nuestros hijos, pero a veces, es puesto en peligro por algunos que contaminan y explotan si medir las consecuencias y sin respetar la normativa vigente. Felizmente la amplia conciencia de los representantes de las comunidades nativas (CCNN) de ambos países a favor de un manejo adecuado de las áreas protegidas y de este gran paisaje Putumayo, nos alienta a trabajar para seguir conservándolo”.

Durante la jornada el Ing. Juan Carlos Vilca – Gerente de la Autoridad Regional Ambiental (Ara) del Gobierno Regional de Loreto hizo entrega de la Resolución Gerencial Regional N°001-2017-GRL-GGR- ARA Loreto que aprueba las cuotas de aprovechamiento temporal para la comercialización de recursos de fauna silvestre procedentes del Área de Conservación Regional “Ampiyacu Apayacu” en el Bajo Amazonas.

En el cuarto día del evento se hará la presentación del inventario rápido biológico y social N°28 Perú, Medio Putumayo – Algodón, desarrollado por The Field Museum of Chicago, el Instituto del Bien Común, el PEDIPC – MINAGRI y el IIAP; los resultados de este importante estudio serán presentados el jueves 27 de mayo en el auditorio del Hotel Victoria Regia a las 18.45 horas.

