AVISO DE TERCER REMATE JUDICIAL

Expediente No. 00564-2016-0-1903-JR-CI-01

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MYNAS S.A., con MIGUEL PANDURO SOUZA y LEYLA VERGARA GARCIA, sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍS, el Primer Juzgado Especializado Civil de Maynas, a cargo del señor Juez Dr. José Enrique Ríos Reátegui, Especialista Legal Sarine Morí Sajami, ha dispuesto sacar a REMATE PÚBLICO en Tercera convocatoria el siguiente inmueble: DESCRIPCION: Inmueble ubicado en Asentamiento Humano Alejandro Toledo Manrique Mz. 2, Lote 40, (Actual Calle San Antonio No. 567), distrito de Requena, provincia de Requena, departamento de Loreto, cuyos linderos y medidas perimétricas esta inscrito en el Código de Predio No. P12063634, de la Zona Registral No. IV – Sede Iquitos. CARGAS Y GRAVAMENES: A) – Hipoteca: a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A., hasta por la suma de USD. 119,412.84, inscrito en el asiento 00003. B) – Rectificación de Hipoteca: del asiento 00003, siendo lo real y correcto S/ 119,412.84, inscrito en el asiento 00004. C) – Rectificación de Hipoteca: del asiento 00003, qué por error se consignó el nombre del acreedor como Banco, siendo lo real y correcto Caja Municipal de Ahorro y crédito de Maynas S.A., inscrito en el asiento 00005. VALOR DE LA TASACIÓN: USD. 37,417.67 (Treinta y siete mil cuatrocientos diecisiete y 67/100 Dólares Estadounidenses). BASE DEL REMATE: USD. 18,022.83 (Dieciocho mil veintidós y 83/100 Dólares Estadounidenses), que son las dos terceras partes del valor de la tasación; menos dos veces el quince por ciento. DIA Y HORA DEL REMATE: 20 de octubre del 2017, a horas 02:40 p.m. LUGAR DEL REMATE: En el Hall externo del Primer Juzgado Especializado Civil de Maynas, ubicado en la Avenida Grau No. 720, Primer Piso Palacio de Justicia – Iquitos. CONDICIONES DEL REMATE: A) LOS POSTORES: 1. Al momento del acto de remate deberán oblar el 10% del valor de la tasación del inmueble en efectivo o en cheque de gerencia. 2. Presentarán en el acto de remate el arancel judicial por participación en remate, que deberán adquirir en el Banco de la Nación (Código 07153) indicando número de Expediente, documento de identidad y Juzgado. B) EL ADJUDICATARIO: 1. A la firma del acta de remate deberá pagar los honorarios del Martillero Público de conformidad con el artículo 18 de D.S. No. 008-2005-JUS. 2. Deberá consignar en el Banco de la Nación el saldo de precio de adjudicación, dentro del tercer día hábil posterior a la fecha de remate. 3. Informes al teléfono RPM #999116686, o RPM #942420937

Iquitos, 19 de setiembre del 2017.

GERMAN CASAPIA SOTO

Martillero Público

Reg. N° 121

V-3(09,10 y 11)

S/.195.30