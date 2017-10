SEGUNDO REMATE PUBLICO

En el proceso seguido por el BANCO DE CEDITO DEL PERU contra MARTINO SA, MARITZA GARCIA, ADRIAN GIANFRANCO MARTINO GARCIA, sobre Ejecución de Garantías, Expediente Nº 00767-2016-0-1903-JR-CI-02 el Segundo Juzgado Civil de Maynas, a cargo del Juez Sergio Antonio Del Águila Salinas y Especialista Legal, Nadiezdha Elena Guerra Maticorena, ha dispuesto sacar a remate público en SEGUNDA CONVOCATORIA el inmueble ubicado en calle Nueve de Diciembre S/N (Jr. Nueve de diciembre N° 757-Zona Urbana Sector 11), Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, cuyo dominio, linderos y medidas perimétricas obran inscritas en la Partida N° 00020211 de los Registros de Propiedad Inmueble de la SUNARP–Zona Registral N° IV-Sede Iquitos. TASACION: US$. 121,679.36 DÓLARES AMERICANOS. PRECIO BASE: US$. US$. 68,951.63 DOLARES AMERICANOS, equivalente a las 2/3 partes de la tasación, menos 15%. AFECTACIONES: 1) Hipoteca a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. hasta por S/ 120,096.00 Soles; y 2) Hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú hasta por S/ 245,190.40 Soles; e inscritas en los asientos D00002 y D00005 de la Partida Nº 00020211 respectivamente. FECHA, HORA Y LUGAR DEL REMATE: 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 09.15AM. En el local del Segundo Juzgado Civil de Maynas, ubicado en Avenida Grau N° 720–Primer Piso Iquitos. Estará a cargo del Martillero Público Abraham Mariñas Sánchez, con Registro N° 224. POSTORES: Oblarán un monto no menor a US$. 12,167.94 DOLARES AMERICANOS, equivalente al 10% de la tasación, en efectivo o cheque de gerencia (endosable y con una antigüedad menor a 30 días); presentarán su DNI (original y copia), arancel judicial (tributo 07153), donde conste el Juzgado, número de Expediente y número de DNI del postor. COMISION DEL MARTILLERO: Será cancelado por el adjudicatario al finalizar el remate, conforme al Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS+IGV. Iquitos, 22 de setiembre del 2017.

