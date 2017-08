REMATE PÚBLICO EN SEGUNDA CONVOCATORIA

En el Expediente Nº 00161-2016-0-1903-JR-CI-01, seguido por BANCO SCOTIABANK PERU SAA contra INVERSIONES GENERALES CEEL EIRL y LOPEZ HIDALGO FRANCO FELIPE, sobre EJECUCION DE GARANTÍAS, el Primer Juzgado Civil de Maynas, a cargo del Juez Reátegui Ríos José Enrique, interviniendo la Especialista Legal; Gaby Guzmán Chapiama, han facultado al Martillero Público Jhimy Frank Moncada Horna, con Reg. SUNARP Nº 296, a realizar el Remate Público en Segunda Convocatoria, del bien inmueble; UBICADO EN EL PUEBLO JOVEN BERMÚDEZ, MANZANA 7, LOTE 48, ETAPA PRIMERA (AVENIDA MARISCAL CÁCERES N° 839), DISTRITO IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO; INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° P12014859 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS. VALOR TASACIÓN: S/. 408,480.00 (Cuatrocientos ocho mil cuatrocientos ochenta y 00/100 Soles). PRECIO BASE: S/. 231,472.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES) equivalente al precio base de la primera convocatoria menos el quince por ciento.

AFECTACIONES: 1) INSCRIPCION DE HIPOTECA, a favor del BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US$. 90,000.00, constituida para garantizar y respaldar deudas y obligaciones establecidas y descritas en la Escritura Pública de fecha 17.10.2012 otorgada ante Notario Público de Maynas; Florentino Quispe Ramos, según consta en el asiento 00012, de la Partida Electrónica Nº P12014859. 2) INSCRIPCION DE HIPOTECA, a favor de SCOTIABANK PERU SAA, hasta por la suma de S/. 350,000.00, constituida para garantizar y respaldar deudas y obligaciones establecidas y descritas en la Escritura Pública de fecha 21.10.2013 otorgada ante Notario Público de Maynas; David Foinquinos Mera, según consta en el asiento 00015, de la Partida Electrónica Nº P12014859. 3) INSCRIPCION DE EMBARGO, por Resolución Judicial N° 01 del 15.06.2015 expedida por la Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado de San Juan; Nodi Rivera Vargas y Secretario Judicial; Abner A. Flores Huamán, hasta por la suma de S/. 20,000.00, seguido por Banco de Crédito del Perú, sobre ODSD, Exp. N° 1153-2014-22, según consta en el asiento 00016, de la Partida Electrónica Nº P12014859. DIA Y HORA DEL REMATE: MARTES 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A HORAS 09:30 A.M. LUGAR DEL REMATE: Local del Primer Juzgado Civil de Maynas, ubicado en la Av. Grau N° 728 de la ciudad de Iquitos. POSTORES: Presentarán original y copia del DNI, del RUC y vigencia de poder de ser el caso. Original y copia del Arancel Judicial Nº 07153 por la suma de S/. 810.00, que deberán adquirir en el Banco de la Nación, debidamente suscrito, consignando número de expediente, juzgado y documento de identidad del postor. De igual manera, oblarán una cantidad no menor al 10% del valor de tasación del inmueble (S/. 40,848.00 Soles) en efectivo o cheque de gerencia sin sello No Negociable, girado a su nombre, suma que será devuelta a los postores no beneficiados. HONORARIOS DEL MARTILLERO PÚBLICO: Serán cancelados por el adjudicatario de cada inmueble, al concluir el Acto de Remate Público, de conformidad con el D.S. Nº 008-2005-JUS, más el IGV. INFORMES: 949780692, RPM #949780692. Iquitos, 24 de Julio del 2017.

JHIMY FRANK MONCADA HORNA

ABOGADO – MARTILLERO PÚBLICO

REG. SUNARP Nº 296

