EDICTO DE PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente 00159-2011-0-1903-JR-CI-01, seguido por LEON ELEUTERIO VALVERDE LOAYZA contra MAGALI DE JESUS PEZO VIZCARRA, MOISES BABILON OLORTEGUI Y CECA SRL, sobre Ejecución de Garantías, el Primer Juzgado Civil de Loreto a cargo del Señor Juez: Alexander Rioja Bermúdez y Secretaria Judicial Sarrine Morí Sajami, han facultado al Martillero Publico Reg:127 Pablo Colbert Rojas Tamayo sacar a REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA el inmueble ubicado en Calle Requena N° 145, 147 y 149, sus medidas y linderos perimétricos corren inscrita en la Ficha N° 34101 y continuada en la Partida Electrónica N° 00020340, Zona Registral N° IV Sede Iquitos, Área 467.50 Mt2 . TASACION: S/ 475,039.75 (Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil, Treinta y nueve con 75/100 soles). BASE DE REMATE: S/ 316,693.17 (Trescientos Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Tres con 17/100 Soles que es la deducción de las 2/3 partes de tasación.- CARGAS Y GRAVAMENES: 1.-HIPOTECA: Hipoteca inscrita en el Asiento D00008 a favor del Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de US$ 145,000.00 , por Escritura Pública del 19/07/2007 otorgada ante NOTARIO SALAZAR BERNEDO JOSE en la ciudad de IQUITOS; 2.-HIPOTECA: Hipoteca inscrita en el Asiento D00011 constituida a favor del Banco Continental, hasta por la suma de US$ 160,000.00 D.A. ( Ciento Sesenta Mil y 00/100 D.A. Así consta en la Escritura Pública del 12/09/2008 otorgada ante NOTARIO QUISPE RAMOS FLORENTINO en la ciudad de IQUITOS; 3.- CESION DE HIPOTECA: Por Escritura Pública del 08/04/2010 otorgada ante NOTARIO QUISPE RAMOS FLORENTINO en la ciudad de IQUITOS, inscrito en el Asiento D00012, el BANCO DE CREDITO DEL PERU cede la titularidad de la hipoteca inscrita en el Asiento 0008 a favor de Judith Estela Alcoser Mendoza, con DNI N° 05393836 y León Eleuterio Valverde Loayza con DNI N° 05393840; 4.- EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION: Por Resolución N° 09 del 02/06/2011 ( Exp. N° 00495 – 2010 – 0 -1903 – JR – LA – 01), el Juez del Juzgado Laboral de Maynas Luis Enrique Marin Souza y Secretaria Judicial Lutgarda Torres García, SE RESUELVE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN hasta por la suma de S/25,500.00 ( Veinticinco mil y 00/100 Nuevos Soles) sobre los derechos y acciones del demandado Monises David Babilón Olórtegui que le corresponden sobre el predio inscrito bajo esta Partida.- Proceso seguido por Roberto Pablo Reátegui Guerra sobre pago de beneficios sociales y/o indemnización u otros beneficios económicos, medida cautelar inscrita en el asiento D00013; 5.- EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION: Por Resolución N° 09 del 02/06/2011 ( Exp. N° 00493 – 2010 – 0 -1903 – JR – LA – 01), expedido por el Juez del Juzgado Laboral de Maynas Luis Enrique Marin Souza y Secretaria Judicial Lutgarda Torres García, SE RESUELVE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN hasta por la suma de S/25,500.00 ( Veinticinco mil y 00/100 Nuevos Soles) sobre los derechos y acciones del demadando Moises David Babilon Olortegui que le corresponden sobre el predio inscrito bajo esta Partida.- Proceso seguido por Guildo Llivel Romero Marin sobre pago de beneficios sociales y/o indemnización u otros beneficios económicos, medida cautelar inscrita en el asiento D00013.- 6.- EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION: Por Resolución N° 09 de fecha: 02/06/2011 ( Exp. N° 00496 – 2010 – 0 -1903 – JR – LA – 01), expedido por el Juez del Juzgado Laboral de Maynas Luis Enrique Marin Souza y Secretaria Judicial Lutgarda Torres García, SE RESUELVE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN hasta por la suma de S/25,000.00 ( Veinticinco mil y 00/100 Nuevos Soles) sobre los derechos y acciones del demandado Monises David Babilón Olórtegui que le corresponden sobre el predio inscrito bajo esta Partida.- Proceso seguido por ALEJANDRO FERNANDEZ SHUÑA sobre pago de beneficios sociales y/o indemnización u otros beneficios económicos, medida cautelar inscrita en el asiento D00014; 7.- EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION: Por Resolución N° 09 de fecha: 02/06/2011 ( Exp. N° 00496 – 2010 – 0 -1903 – JR – LA – 01), el Juez del Juzgado Laboral de Maynas Luis Enrique Marin Souza y Secretaria Judicial Lutgarda Torres García, RESUELVE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN hasta por la suma de S/25,000.00 ( Veinticinco mil y 00/100 Nuevos Soles) sobre los derechos y acciones del demandado Monises David Babilón Olortógui que le corresponden sobre el predio inscrito bajo esta Partida.- Proceso seguido por JAVIER DAHUA SABOYA sobre pago de beneficios sociales y/o indemnización u otros beneficios económicos medida cautelar inscrita en el asiento D00015.- 8.-EMBARGO: Por Resolución N° 08 de fecha: 05/08/2011,expedida por el Juez del Juzgado Laboral de Mayna, Dr. Luis Enrique Marín Souza y Secretario Judicial Abog. Oliver J. Ochoa Guzmán, se TRABA EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION HASTA POR LA SUMA DE S/ 100,000.00 Nuevos Soles sobre el predio inscrito en esta partida de propiedad del demandado Moisés David Babilón Olórtegui – Proceso seguido por Domingo Alberto Cortez Azcona, sobre pago de beneficios sociales y/o indemnización Exp N° 00508 – 2010 – 0 – 1903 – JR – LA – 01, medida cautelar inscrita en el asiento D00016; 9.- EMBARGO: Por Resolución N° 08 de fecha: 05/08/2011 ( Exp N° 00506 – 2010 – 0 – 1903 – JR – LA – 01), expedido por el Juez del Juzgado Laboral de Maynas, Dr. Luis Enrique Marín Souza y Secretario Judicial Abog. Olivier J. Ochoa Guzmán, SE RESUELVE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, HASTA por la suma de S/25,500.00 ( Veinticinco Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles sobre el predio inscrito bajo esta partida de propiedad del demandado Moisés David Babilón Olórtegui – Proceso seguido por Francisco Javier Cruz Rodriguez sobre pago de beneficios sociales y/o indemnización u otros Beneficios Económicos, medida cautelar inscrita en el asiento D00017 10.- EMBARGO: Por Resolución N° 08 de fecha: 05/08/2011 expedido por el Juez del Juzgado Laboral de Maynas, Dr. Luis Enrique Marín Souza y Secretario Judicial Abog. Olivier J. Ochoa Guzmán, SE RESUELVE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, HASTA por la suma de S/25,500.00 (Veinticinco Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles sobre el predio inscrito bajo esta partida de propiedad del demandado Moisés David Babilón Olórtegui – Proceso seguido por Jaime Gastón Ríos Hidalgo sobre pago de beneficios sociales y/o indemnización, Exp. 00492 – 2010 – 0 – 1903 – JR – LA – 01, medida cautelar inscrita en el asiento D00018; 11.- EMBARGO: Por Resolución N° 08 de fecha: 05/08/2011 expedido por el Juez del Juzgado Laboral de Maynas, Dr. Luis Enrique Marín Souza y Secretario Judicial Abog. Olivier J. Ochoa Guzmán, SE RESUELVE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, HASTA por la suma de S/25,000.00 (Veinticinco Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles sobre el predio inscrito bajo esta partida de propiedad del demandado Moisés David Babilón Olórtegui – Proceso seguido por Erick Joseph Meza Affon sobre pago de beneficios sociales y/o indemnización, Exp 00497 – 2010 – 0- 1903- JR – LA – 0, medida cautelar inscrita en el asiento D00019.- 12.- En el Asiento Nº D00020 consta la RECTIFICACION DE OFICIO: se RECTIFICA EL MONTO DEL EMBARGO que consta en el asiento D000016 de esta partida, siendo lo correcto: S/110.00 ( Ciento Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles); 13.- EMBARGO: Por Resolución N° 04 del 24/09/2013, expedida por el EJECUTOR COACTIVO ABOG. ELIZABET GOMEZ MENDOZA y AUXILIAR COACTIVO NATHALY YASMINE RUIZ GONZALES de la Municipalidad Provincial de Maynas, TRABA EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION hasta por la suma de S/ 2,500,00 ( Dos Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) sobre el predio inscrito en esta Partida. Procedimiento seguido por la Municipalidad Provincial de Maynas (Exp. Coactivo N° 949 – 2011 – AC), medida cautelar inscrita en el asiento D00023. DIA Y HORA DE REMATE: Lunes 19 DE SETIEMBRE DEL 2016 A HORAS 11:00 A.M.- LUGAR DE REMATE: Primer Juzgado Civil de Maynas, sito Av. Grau N° 720 Iquitos Frente Plaza 28 de Julio Iquitos Maynas.- LOS POSTORES: Entregaran el 10% de la valorización comercial en efectivo ó cheque de gerencia, Arancel Judicial Tributo 07153, DNI y copias LA COMISION DE LEY ES CANCELADA POR EL ADJUDICATARIO; MARTILLERO PÚBLICO: Pablo Colbert Rojas Tamayo Reg.: 127.-

Informes: 961654569 RPM:*0157989 / 993766643 Email: subasta_martillo@hotmail.com.-

Iquitos, 05 de setiembre de 2016

PABLO COLBERT ROJAS TAMAYO

Martillero Público

REG. Nº 127

V-6 (06,07,08,09,12 y 13)B/36322

S/.1,242.00

Related posts: REMATES REMATES REMATES REMATES