PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por BANCO SCOTIABANK PERU SAA contra MISLY VASQUEZ DEL CASTILLO sobre Ejecución de Garantías Exp. N° 001192-2015-0-1903-JR-CI-02, el Señor Juez Dr. Augusto Medina Otazu del Juzgado Civil Transitorio de Maynas – Sede: Calle Moore Nº Cuadra 7 – Iquitos (Espalda de Palacio de Justicia), con intervención de la Especialista Legal Dra. Lourdes Correa Vera, ha dispuesto que el suscrito Martillero Público con Matrícula 209, saque a remate judicial en PRIMERA CONVOCATORIA, el inmueble ubicado en: PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE PORRAS, MZ. 22, LOTE 18, ETAPA SEGUNDA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO. CUYA AREA (248.80 M2), LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS SON: POR EL FRENTE CON LA CALLE ATAHUALPA CON 4.75 ML, POR LA DERECHA CON LOTE 17 CON 52.60 ML; POR LA IZQUIERDA EN DOS TRAMOS: TRAMO 001: CON EL LOTE 19 CON 25.80 ML. TRAMO 002: CON EL LOTE 19 CON 26.65 ML Y POR EL FONDO CON LOTE 29A Y 28 CON 3.50 ML. INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº P12010465 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, OFICINA REGISTRAL DE LORETO, ZONA REGISTRAL NRO. IV – SEDE IQUITOS VALOR DE LA TASACIÓN: US$ 63,900.00 Dólares Americanos. BASE DE REMATE: US$ 42,600.00 Dólares Americanos, equivalente a las 2/3 partes de la tasación. AFECTACIONES: HIPOTECA inscrito Asiento 00009, a favor de SCOTIABANK PERU SAA hasta por US$ 28,000.00. En la Partida Electrónica Nº P12010465, Oficina Registral de Loreto. DIA Y HORA DEL REMATE: viernes 16 de septiembre de 2016, a horas 10h30 am. LUGAR DEL REMATE: En el Hall de la Sede Central (Juzgados Civiles de Iquitos), sito en la Av. Grau Nº 720 – Plaza 28 de julio – Iquitos, Maynas, Loreto. FUNCIONARIO QUE REALIZARA EL REMATE: Será efectuado por el Martillero Público Dr. Asdel Vega Tirado, Cell: 999098701 / correo electrónico: asdel_v@hotmail.com. MODALIDAD DEL REMATE: Se realizará a viva voz. LOS POSTORES: Oblarán no menos del diez por ciento del valor de la tasación en efectivo o cheque de gerencia a su nombre; la Tasa Judicial por derecho a participar en remate, consignando número de expediente, juzgado y documento de identidad. El adjudicatario abonará el saldo del precio del remate dentro del tercer día de realizado el acto de la subasta pública, caso contrario perderá la suma depositada sin lugar a reclamo. Los Honorarios serán abonados, de forma inmediata al término de la subasta por el adjudicatario, más el IGV, de conformidad con la Ley 27728 “Ley del Martillero Público” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 008-2005-JUS.

Iquitos, agosto 26 de 2016.

