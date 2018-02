PRIMER REMATE JUDICIAL – LORETO

En los seguidos por SCOTIABANK PERU SAA con Glaser EIRL, Expediente Nº 00940-2015-0-1903-JR-CI-02, por orden del Segundo Juzgado Civil – Sede Central , Señor Magistrado Sergio Antonio DEL AGUILA SALINAS, Especialista Legal GUERRA MARTICORENA, Nadiezdha Elena, el suscrito Martillero Público, rematará en primera convocatoria, el inmueble de una Area 143.00 m2 ubicado en Pueblo Joven San Antonio MZ- A Lote-17 Etapa Area Similar, distrito de Punchana, provincia de Maynas y departamento de Loreto; con partida N° P12011944, Zona Registral N° IV- Sede Iquitos. 1)VALOR DE TASACION: US$ 115, 100.00 (CIENTO QUINCE MIL CIEN CON 00/100 DÓLARES EUA). 2)PRECIO BASE: US$ 76,733.33 (SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 DÓLARES EUA), que son las dos terceras partes del valor de la tasación. 3)GRAVAMENES Y CARGAS: Asiento 00011, Inscripción de Hipoteca: GLASER SRL constituye hipoteca sobre el inmueble de su propiedad inscrito en esta partida. A favor de Scotiabank Perú S.A.A hasta por la suma de S/. 240,800.00, el titulo fue presentado el 10 de octubre del 2013. 4)DIA DEL REMATE: 16 de MARZO del 2018 . 5)HORA: 02:30 PM 5)LUGAR: En la sede del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Loreto sito en Calle Grau 720. Iquitos. 6)POSTORES: 6.1) Oblarán el 10% (US$ 11,510.00 Dólares Americanos) del Valor de Tasación en efectivo o cheque de gerencia. Adjuntar tasa judicial (CODIGO: 07153) por derecho de participación en el remate, consignar número del expediente con copia del arancel, DNI y generales de ley. 6.2) El que resulte adjudicatario deberá depositar la diferencia del oblaje dentro de los tres días siguientes al remate, bajo responsabilidad de declararse nulo y perder el importe entregado 6.3)Así también, deberá cancelar a la firma del acta de adjudicación la comisión del martillero, establecido literalmente en el Art. 18 del DECRETO SUPREMO N° 008-2005-JUS y están afectados al IGV. 7)INFORMES: TEL. 01-4222359/949-063-616 / www.martillerocorrea.es.tl.

ALCIBIADES ORLANDO CORREA GUERRERO

Abogado – Martillero Público

Reg. N° 193

V-6(15, 16, 19, 20, 21, 22)

S/ 282.60