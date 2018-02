PRIMER REMATE JUDICIAL – LORETO

En los seguidos por MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA, con MACEDO URRESTY, Prince Richard, sobre Ejecución de garantías, Expediente 00140-2016-0-1903-JR-CI-02, por orden 2° JUZGADO CIVIL- Sede Central, a cargo del señor Magistrado SERGIO ANTONIO DEL AGUILA SALIAS; Especialista CHAMORRO MACEDO ALEXIS; la suscrita Martillera Pública, rematará en primera convocatoria el inmueble, de una Area 266.96 m2 , ubicado en Asentamiento Humano Modelo Mz. C, Lote 29, Distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto, inscrito en la Partida N° P12000644. Zona Registral N° IV – Sede Iquitos. 1.-) GRAVAMENES Y CARGAS: Asiento N° 00009 – INSCRIPCION DE HIPOTECA: A favor de MIBANCO, BANCO DE LA MICRO EMPRESA SA., hasta por la suma de S/ 76,815.14 SOLES, el titulo fue presentado el 20/03/2014. 2.-) VALOR DE LA TASACIÓN: US$ 34, 993.30 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 30/100 DOLARES). 3.-) PRECIO BASE: US$ 23,328.86 (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 86/100 DOLARES), que viene a ser las dos terceras partes del precio de tasación. 4.-) DIA DEL REMATE: 16 de MARZO del 2018 5.-) HORA DEL REMATE: 2:50 PM . 6.-) LUGAR: En la sede del Juzgado. Ubicado en Av. Grau N° 720 – Plaza 28 de Julio-Iquitos. 7.-) POSTORES: términos y condiciones: 7.1.-) Oblarán el 10% (S/. 3,499.33) del Valor de Tasación en efectivo o cheque de gerencia. Adjuntar tasa judicial (CODIGO: 07153) por derecho de participación en el remate, consignar número del expediente con copia del arancel, DNI y generales de ley. 7.2.-) El que resulte adjudicatario deberá depositar la diferencia del oblaje dentro de los tres días siguientes al remate, bajo responsabilidad de declararse nulo y perder el importe entregado. 7.3.-) Así también, deberá cancelar a la firma del acta de adjudicación la comisión del martillero, establecido literalmente en el Art. 18 del DECRETO SUPREMO N° 008-2005-JUS y están afectados al IGV. 8.-) INFORMES: Tel. 01-4412668 / #949063616 / www.martilleraluna.es.tl

