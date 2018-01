TERCER REMATE JUDICIAL

En el expediente Nº 01369-2015-0-1903, seguido por BANCO DE CREDITO DEL PERU contra JUNIOR RESTAURANT S.A.C, GUTIERREZ GARCIA GLADYS Y NAVARRO PINEDO NATIVIDAD FREDY sobre EJECUCION DE GARANTIAS tramitado ante el PRIMER JUZGADO CIVIL DE MAYNAS, a cargo del Juez REATEGUI RIOS JOSE ENRIQUE, Especialista Legal SARINE MORI SAJAMI, ha facultado al Martillero Público ELOY OCTAVIO PISFIL FLORES con Reg. 307, realizar el remate público en Tercera Convocatoria del inmueble ubicado en el Asentamiento Poblacional Primero de Febrero Sector 1 Mz. “D” Lote 20, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto, cuyo dominio, área, linderos, y demás características se encuentra inscrita en la Partida Nº P12042083 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV-Sede Iquitos-Oficina Registral de Loreto. TASACION: S/ 333,560.70 SOLES. PRECIO BASE: S/ 160,665.07 SOLES, equivalente a las 2/3 partes de la tasación, menos dos veces 15%. CARGAS Y GRAVAMENES: 1.- HIPOTECA a favor de Mi Banco-Banco de la Microempresa, hasta por S/. 95,310.00 soles, inscrito en el asiento Nº 00010 de la Partida Nº P12042083. 2.- HIPOTECA a favor del Banco de Crédito del Perú, hasta por US$. 96,026.70 Dólares Americanos, inscrito en el asiento Nº 00012 de la Partida Electrónicas Nº P12042083. FECHA, HORA Y LUGAR DEL REMATE: 29 DE ENERO DEL 2018 a las 02:05PM, en el local del Primer Juzgado Civil de Maynas, ubicado en Av. Grau Nº 720 Plaza 28 de Julio Iquitos. REQUISITOS DEL POSTOR: Deberá depositar (oblar) en efectivo o en cheque de gerencia a nombre del postor (NO consignar el término No Negociable) el 10% del valor de tasación. Presentar su DNI y el arancel judicial-Código 07153- por participación en remate, en original y copia (consignando: el nombre del Juzgado, número de expediente, número de DNI del postor). HONORARIOS DEL MARTILLERO: Sera cancelado por el adjudicatario al finalizar el remate, de conformidad con los montos establecidos en el Decreto Supremo Nro.008-2005-JUS más IGV. Martillero Público Eloy Octavio Pisfil Flores. Cel. 979856568. Iquitos, diciembre del 2017

ELOY OCTAVIO PISFIL FLORES

Martillero Público

Reg. 307

