Constataron pésimas condiciones del alcantarillado y redes de agua

Los regidores de la comuna Provincial de Maynas, el día jueves 10 de agosto, realizaron un recorrido a las diferentes calles que vienen siendo intervenidas por el proyecto ‘Mejoramiento de Vías’, con la finalidad constatar los avances realizados por la empresa constructora y el pésimo estado de las alcantarillas y redes de agua, situación que obstaculiza el avance normal del proyecto en algunos puntos.

Solo al inicio del recorrido en la calle Fanning cuadra 2, acudieron los funcionarios del Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP), quienes trataron de justificar con argumentos inconsistentes su inacción ante los evidentes problemas en las redes del alcantarillado por la falta de supervisión del propio OPIPP, cuando la empresa china ejecutó la obra del alcantarillado.

Ante la inoperancia y falta de interés por parte del OPIPP, la Municipalidad Provincial de Maynas viene elaborando un proyecto que será aprobado en los próximos días, representando un adicional a la mejora de las pistas, la misma que servirá para reponer las tuberías averiadas y conexiones, a fin que la empresa contratada para realizar la pavimentación continúe con sus trabajos.

Por su parte, el gerente de Obras de la MPM, Ing. Robert Latorraca, mencionó que pese a la inoperancia evidenciada por parte del OPIPP, la comuna de Maynas continuará con los trabajos, porque el principal objetivo, es brindar una obra de calidad y comodidad a todos los vecinos.

“Actualmente, el proyecto del mejoramiento de vías no cuenta con un supervisor por parte del OPIPP, solo se cuenta con un veedor, y el proyecto lo que necesita es acción, lo que nosotros queremos es que el OPIPP trabaje conjuntamente con la Municipalidad, reparando lo que no está bien hecho, porque si no se toman acciones, malogrará el nuevo pavimento que está en construcción, y lo que nosotros queremos es brindarle un buen trabajo a los vecinos”, señaló el Ing. Latorraca.