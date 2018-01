Gran expectativa por trabajo conjunto.

Convocados por la alcaldesa Prof. Janet Reátegui (Indiana) y por el alcalde Dr. Edwar Reátegui (Mazán), llegaron a importantes acuerdos.

Ayer a las 11 de la mañana en el salón de actos de la municipalidad distrital de Indiana, se cumplió con la histórica reunión multisectorial interdistrital Mazán e Indiana, para analizar la inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones que son similares y buscar soluciones en beneficio de ambas poblaciones, uniendo esfuerzos.

Participaron los alcaldes de los dos distritos, encabezado por la alcaldesa de Indiana Prof. Janet Reátegui Rivadeneyra y el alcalde Dr. Edwar Reátegui Salas, así como los regidores, funcionarios y autoridades locales como de la Sub Prefectura, Juzgado de Paz, Policía y Salud.

Las autoridades participantes mostraron su enorme preocupación por el aumento de la venta de ketes de pasta básica de cocaína, como pacos de marihuana. Se detectaron varios casos de venta incluso a escolares, por lo que las autoridades acordaron combatir la venta ilegal y solicitar apoyo para acciones de prevención de consumo a la entidad Devida.

Otro aspecto preocupante y que tiene que ver también con la población joven es que muchos padres vienen permitiendo que sus hijos menores de edad manejen motos y motocarros, y conducen a excesiva velocidad lo que ya es un gran peligro para los peatones; por lo que evaluaron campañas educativas y batidas vehiculares simultáneas entre ambos distritos que están unidos por una vía de concreto.

Otro aspecto conversado fue el pésimo servicio de transporte acuático de pasajeros en deslizadores, los mismos que no prestan garantías por la carencia de salvavidas, asientos en mal estado y motores defectuosos; y que no son empresas, sino, personas que alquilan los yates para realizar el transporte. Es por ello que solicitarán una reunión en Capitanía de Puerto de Iquitos, que estaba invitada a la reunión, según indicaron, pero, no asistió.

También observaron el mal estado de la escalinata del Mercado de Productores de Iquitos, por donde se embarcan y desembarcan pasajeros de la ruta, por lo que solicitarán una reunión con la Alcaldesa de Maynas, con quien también abordarán el tema de las papeletas vehiculares a infractores, a fin que la recaudación quede en los distritos.

Al final de la reunión todas las autoridades presentes firmaron un acta y se comprometieron a reunirse una vez al mes. La próxima reunión será el 10 de febrero y se realizará en la jurisdicción de Mazán, mientras previamente realizarán gestiones, cuyos resultados se informará en la fecha mencionada. (Diana López M.)