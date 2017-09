Para prevenir el delito Contra los Medios de Transporte, Comunicación y otros Servicios Públicos

El fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, Hugo Baños Castro, en trabajo conjunto con personal de la Capitanía de Puerto, de la Marina de Guerra del Perú-Iquitos y la Dirección Ejecutiva Transporte Acuática, realizó un operativo inopinado a transportes fluviales del embarcadero de “Indiana” Marina s/n del distrito de Indiana

El operativo, se realizó con la finalidad de verificar, constatar y/o prevenir la comisión de los delitos Contra la Seguridad Pública-Contra los Medios de Transporte, Comunicación y otros Servicios Públicos en la modalidad de Atentado Contra los Medios de Transporte Colectivo o de Comunicación; así como los delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas y los delitos Contra la Administración Pública-Delitos Cometidos Particulares en la modalidad de Resistencia o Desobediencia a la Autoridad.

Las embarcaciones intervenidas, fueron “B/F El Sábalo”, “Henry” y otras, las cuales fueron inspeccionadas por personal de Capitanía de Puerto, encontrándose que las embarcaciones se encuentran en vía de formalización y otras debidamente formalizadas para que cumplan con los requisitos exigidos, ya que algunas embarcaciones no cuentan con certificado de matrícula, pero sí tienen todos los implementos de seguridad consistente en botiquín de primeros auxilios, aros de seguridad y chalecos salvavidas.

El fiscal recomendó a los intervenidos de dichos transportes fluviales a cumplir con formalizarlos en el plazo establecido por la Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático y la Capitanía de Puertos, y con ello dar seguridad del pasajero, caso contrario de no cumplir con las exigencias normativas, podrían ser pasibles no solo de infracción administrativa, sino también de responsabilidad penal.

(Gonzalo López)