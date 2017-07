Fiscalía busca prevenir delitos contra la Salud Pública

En mérito al Plan de Trabajo Nacional, el fiscal adjunto titular de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, Dr. Efraín Yanarico Quispe, realizó un operativo inopinado a establecimientos comerciales dedicados al expendió de alimentos y bebidas del distrito de San Juan Bautista, a fin de verificar, constatar y prevenir la comisión de los delitos Contra la Salud Pública en la modalidad de Producción, Comercialización o Tráfico Ilícito de Alimentos y otros productos destinados al uso o consumo humano.

En el operativo, se contó con la participación de inspectores del área de Comercialización, de Salubridad y de Defensa Civil ediles, quienes procedieron a la verificación de los establecimientos comerciales como el “Restaurante Piscigranja Sábalos Asados”, ubicado en la carretera Iquitos-Nauta km 5.5, el “Restaurant El Suri” y el “Restaurant Manos Loretanas”, ubicados en el Parque Turístico Quistococha.

En tal sentido, “Sábalos Asados” si cuenta con Licencia de Funcionamiento N° 202-2011; sin embargo, los trabajadores no tienen carnet de manipulación de alimentos y el extintor se encuentra vencido; y en el caso de “El Suri” y “Manos Loretanas”, deberían poseer Licencia de Funcionamiento Temporal por encontrarse en una zona denominada como Parque Turístico; sin embargo, no lo poseen, no cuentan con carnet de manipulación de alimentos, ni con certificado de seguridad de edificaciones.

“Les hemos recomendado a los representantes de esos establecimientos de comida, levantar todas las observaciones advertidas por los inspectores en un plazo de cinco días hábiles y a expender los alimentos con el debido cuidado e higiene; además de mantener siempre limpio y ordenado el establecimiento, a fin de no incurrir en la posible comisión de algún delito contra la Salud Pública”, indicó el representante del Ministerio Público.

(Gonzalo López)