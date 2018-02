Realizaron plantón en el frontis del Poder Judicial

Ayer, en horas de la tarde, se llevó a cabo la movilización organizada por los familiares de la menor que fue asesinada en San Juan de Lurigancho, aquí en la ciudad de Iquitos.

La concentración se realizó en la plaza 28 de Julio, lugar a donde asistieron cantidad de personas, entre niños, niñas, adolescentes y adultos, portando banderolas y pancartas alusivas a la solidaridad con la niña Jimena.

En Iquitos estuvo la tía, con quién Jimena pasó sus últimas vacaciones en la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali

“Lo que exigimos es justicia para Jimenita, ella era una niña muy estudiosa y aplicada y no era para que termine así, yo estuve con ella y otros familiares en Pucallpa, ese día fuimos de paseo y ese día fue la última vez que la vimos con vida. Queremos justicia, exigimos justicia y que esta muerte no quede impune, que esto sea un precedente y que todo el peso de la ley caiga sobre este maldito”, dijo Nelly Tarrillo, tía de la menor.

La movilización denominada “Jimena renace”, hizo su recorrido por diferentes calles de la ciudad, llegando hasta el frontis del poder judicial, donde realizaron un plantón.

Finalmente los familiares y todos los asistentes exigieron justicia y que la muerte de Jimena no quede impune. (C. Ampuero)