Candidato de la lista 1 tiene plan de trabajo para que ese pueblo surja.

En el mes de octubre se realizarán las elecciones para elegir a la nueva junta directiva del asentamiento humano Valentín Paniagua, ubicado en la carretera Santo Tomas, altura del ex Cremi, y que lleva cinco años de creado.

El morador Ritter Peña Ríos, es uno de los candidatos y pretende ser secretario general para ayudar a sus vecinos, que suman 300, a tener ciertas comodidades.

“Este 08 de octubre son las elecciones y yo voy con la lista 1. Tenemos un grupo compacto compuesto por vecinos moradores, o sea, no tenemos ningún agregado porque queremos que nuestro pueblo surja. Tenemos un plan de trabajo con cosas reales en bien de la población.

Somos vecinos que queremos hacer gestión sin fines de lucro, queremos el desarrollo de nuestro pueblo que ya tiene cinco años de formalizado, y está compuesto por 120 familias para contar con una población de más de 300 personas,

La lista 1, dentro de nuestro plan de trabajo, está hacer el seguimiento de la situación físico legal del terreno, construir el local comunal que como asentamiento humano necesitamos para poder hacer las asambleas y actividades que se pueda dar, arreglar el local del Vaso de Leche, alumbrado de las calles, agua intradomiciliaria.

También queremos organizar eventos deportivos para que adultos y pequeños estén activos; además, hacer convenios con los Cetpros para motivar a los jóvenes que quieran surgir”, indicó Ritter Peña.

Agregó que las autoridades les han ayudado muy poco, la municipalidad de San Juan solo hizo una rasante para la entrada del puente principal que fue inaugurado hace una semana, y el gobierno regional donó 40 bolsas de cemento y madera para hacer un local pero que fue algo bueno.

“Sabemos que no podemos estar esperanzados siempre de las autoridades, por eso trabajaremos 50 a 50, o sea, mitad la población y mitad hacer gestiones con los altos mandos”, añadió.

(Gonzalo López)