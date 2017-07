Debido a que la huelga docente en la ciudad del Cusco, continúa, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, junto a la ministra de Educación y otras autoridades de ese rango que lo acompañaron en el anuncio a modo de ratificación, dijo que ningún docente de la carrera pública este 2017 recibirá una remuneración menor a S/. 1,780.

El premier Zavala ha dicho que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski está cumpliendo con sus promesas y refirió el incremento del 15% para los profesores. También ha dicho que desde el inicio de la actual gestión el presidente de la República ha respaldado la reforma educativa.

La salida a declarar del premier es porque la huelga de docentes que ya lleva más de un mes en Cusco, no tiene visos de parar, y recordar lo que vienen haciendo por el sector Educación, es como para decirles que su lucha sindical no tiene mayor sentido y que deberían levantarla, y de esa forma se restablezcan las clases de los escolares.

Ha dicho también Zavala que ratifican su compromiso de seguir trabajando por una educación mejor y por una revaloración del docente, pero en un ambiente de trabajo unido y en paz. En realidad todo apunta a que ese sector “rebelde” del Sutep Cusco que persiste con su huelga indefinida, recuerden que el gobierno hace su parte a favor de los maestros.

Y los maestros de hecho dan una inmensa parte de su esfuerzo para llevar enseñanzas a los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria peruana que se encuentra con múltiples heridas por la forma como vivimos, porque el trato no es horizontal. Porque cuando el diálogo tendría que ser frente a frente, se decide en cuatro paredes sin los protagonistas, que en este caso es la base sutepista cusqueña.

Estas actitudes no hacen más que encender cóleras adormecidas. La respuesta frente a los conflictos sigue medio durmiendo en sus laureles. Los padres de familia de la ciudad inca esperan una acción más efectiva del gobierno para solucionar este problema magisterial donde se perjudican todos, los alumnos que no reciben clases y los docentes que serán descontados por no dictar clases. Esta última medida que suena a “manotazo de ahogado” frente a la exitosa medida de fuerza en Cusco.

La medida de lucha docente viene causando incomodidad en el gobierno central, y se espera que haya una pronta solución y también bajar las tensiones llevando a los chicos a recrearse. Finalmente, decimos que el compromiso de mejorar la educación debe partir del incremento del presupuesto al sector.