Protesta se registra a nivel nacional.

Muy temprano los químicos farmacéuticos del Hospital Regional, en simultáneo con los del Hospital Iquitos y Diremid, iniciaron su paro de 72 horas. Acoplándose a la protesta de sus colegas a nivel nacional.

“Sin medicamentos no hay tratamiento, sin medicamentos no hay tratamiento” fue la arenga más fuerte que los identificaba en su recorrido por la zona del hospital “Felipe Santiago Arriola Iglesias”.

El químico Andrés Núñez Román, encabezó la protesta declarando que se unían a todas las luchas que había emprendido el sector salud desde hacía varias semanas, sin que el gobierno hasta la fecha satisfaga sus demandas.

“A nivel nacional existe una clamorosa falta de medicamentos y sin ellos no se puede mejorar a los pacientes, mucho menos a los que no tienen recursos y que están dentro del SIS.

Estamos protestando para que se atienda con un mayor presupuesto al sector que logre cubrir las principales necesidades de los hospitales. Así también por las propias reivindicaciones en cuanto a la propia carrera del Químico Farmacéutico.

Estamos en coordinaciones con nuestro sindicato general, estaremos activistas en Loreto hasta que el gobierno escuche a todo el sector y desembolse mayor presupuesto a nivel nacional y que a nivel país también mejore el presupuesto a un 6% ya que por ahora somos los más bajos en comparación a nuestros países vecinos” declaró Andrés Núñez Román.