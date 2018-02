Juez supremo Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del CPP.

Hizo extensiva la felicitación a su equipo de trabajo administrativo.

“Se está avanzando muchísimo en esta Corte”.

En horas de la mañana de ayer se marcó una fecha histórica para la Corte Superior de Justicia de Loreto, porque se inauguraron obras importantes para el mejor ejercicio de la justicia y con presupuestos generados de ahorros, lo que motivó la felicitación del representante del Poder Judicial del Perú.

“Yo en principio quiero felicitar al presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto y a su equipo de trabajo de la administración que les ha permitido optimizar los recursos asignados a esta Corte por la gerencia general del Poder Judicial”.

Expresó el juez supremo Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal-CPP, quien vino en representación del presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo.

Estas palabras fueron en el marco de la ceremonia de inauguración del “Sistema de Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres” y el “Sistema Eléctrico de Media Tensión”, en las instalaciones del edificio del Módulo Penal, iniciado a las 9 am. de ayer, donde también inauguraron Salas de Uso Múltiples del Nuevo Código Procesal Penal-NCPP.

“Estas obras vienen trabajándose desde el año pasado con mucho esfuerzo, por ejemplo la adecuación eléctrica que va permitir ahorrar recursos, va a tener un costo menor el servicio de energía que se consume”, dijo el juez supremo, señalando que la adecuación eléctrica ha significado una inversión de cerca de medio millón de soles.

“De igual manera se ha implementado el Sistema de control Biométrico de Sentenciados y Procesados Libres, que es un sistema interoperable que el Consejo Ejecutivo lo tiene también como prioridad. Solamente faltan tres Cortes a nivel nacional para poder tener al 100%. Así se podrá saber en el momento quién es realmente esa persona, desterrando las suplantaciones”, declaró el Dr. Ruidías Farfán.

“Con esto ya no más cuadernos en el Poder Judicial. Son 60 mil registros mensuales que se producen en el país. Y damos un paso a la modernidad evitando colas para poder firmar los cuadernos, optimizando los recursos y siendo interoperables en línea con RENIEC”.

Agregó, que “se ha inaugurado dos salones de uso múltiples con sistema de videoconferencias con equipos adquiridos por la Corte de Loreto en un esfuerzo importante, a efectos de permitir la utilización en las diligencias judiciales de zonas distintas del país y sitios alejados, y también para temas de capacitación”.

Remarcó que esto es la consecuencia del esfuerzo del presidente de la Corte de Loreto, de los funcionarios, de los trabajadores. “Como gestores, como parte administrativa nosotros tenemos que estar abocados a dar las condiciones logísticas necesarias al personal, a los trabajadores, para que ellos puedan realizar correctamente su trabajo.

Entonces también les pedimos a los trabajadores y a los jueces cumplir adecuadamente sus funciones, con la ley y fundamentalmente lograr una legitimidad social que nos reclama la comunidad no solamente en Loreto, en Iquitos, sino en todo el Perú.

Se está avanzando muchísimo en esta Corte. Para mí es una gran satisfacción encontrarme inaugurando no solamente este equipo eléctrico, sino también el registro y control de sentenciados y procesados libres, que va a ayudar muchísimo a esta Corte a ganar transparencia y legitimidad”, manifestó el juez supremo.

(Diana López M.)